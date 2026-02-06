Consiliul Concurenței din România participă la proiectul „DICE -Sprijinirea transformării digitale în aplicarea legislației în domeniul concurenței”, care urmărește consolidarea capacității digitale a autorităților naționale de concurență din 15 state membre ale Uniunii Europene.

Potrivit unui comunicat de presă, proiectul prevede organizarea de sesiuni de formare pentru personalul autorităților în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor digitale, cu scopul de a îmbunătăți detectarea și combaterea practicilor anticoncurențiale, într-un context în care piețele se remodelează rapid la nivel național și internațional.

Pe lângă România, la inițiativă participă autorități din Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia. Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, între decembrie 2025 și octombrie 2027.

DICE este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Sprijin Tehnic și implementat de 28DIGITAL, în cooperare cu Comisia Europeană. 28DIGITAL a fost creat la inițiativa Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), cu scopul de a stimula inovarea și transformarea digitală la nivel european.