Inteligența artificială generează astăzi cantități uriașe de cod. Problema este că cineva trebuie totuși să îl verifice. Iar aici apare un blocaj din ce în ce mai vizibil în echipele de dezvoltare software.

În acest context, compania Anthropic a lansat Code Review, un instrument bazat pe inteligență artificială care analizează automat codul generat de AI și încearcă să detecteze erorile înainte ca acestea să ajungă în produsul final.

Noul instrument a fost introdus în cadrul platformei Claude Code, potrivit TechCrunch.

Valul de cod generat de AI creează un nou blocaj

În programare, procesul de revizuire a codului rămâne esențial. Prin feedback între colegi, dezvoltatorii identifică erori, mențin coerența proiectelor software și îmbunătățesc calitatea codului.

Doar că apariția așa-numitului „vibe coding” – utilizarea unor instrumente AI capabile să genereze rapid cod pornind de la instrucțiuni în limbaj natural – a schimbat radical ritmul dezvoltării software.

Aceste sisteme accelerează munca programatorilor, însă vin la pachet cu alte probleme: bug-uri noi, riscuri de securitate sau fragmente de cod greu de înțeles chiar și pentru cei care le folosesc.

Problema „pull request-urilor” în era AI

Pentru a înțelege unde apare blocajul, trebuie explicat mecanismul clasic de lucru al dezvoltatorilor.

În mod normal, programatorii trimit modificările de cod sub forma unor pull request-uri, care sunt analizate de colegi înainte de a fi integrate în aplicație.

Însă odată cu adoptarea masivă a AI, volumul de cod a explodat.

„Am observat o creștere foarte mare a utilizării Claude Code, în special în mediul enterprise. Una dintre întrebările pe care le primim constant de la liderii companiilor este: acum că Claude Code generează numeroase pull request-uri, cum ne asigurăm că acestea sunt revizuite eficient?”, a declarat pentru TechCrunch Cat Wu, șefa departamentului de produs al Anthropic.

Potrivit acesteia, creșterea productivității generate de AI a creat un efect secundar: echipele de dezvoltare nu mai reușesc să țină pasul cu revizuirea codului.

„Claude Code a crescut dramatic volumul de cod generat, iar asta a dus la o creștere a numărului de pull request-uri care trebuie analizate. În multe cazuri, procesul de livrare a software-ului ajunge să fie blocat de această etapă”, a explicat Wu.

„Code Review este răspunsul nostru la această problemă.”

Cum funcționează noul instrument

Instrumentul poate fi activat de liderii echipelor de dezvoltare pentru toți inginerii din companie. Odată activat, acesta se integrează cu GitHub și analizează automat fiecare pull request.

Sistemul lasă comentarii direct în cod, explicând ce probleme ar putea exista și sugerând eventuale corecții.

Un aspect important: Anthropic spune că instrumentul se concentrează aproape exclusiv pe erori logice, nu pe stilul codului.

„Acest lucru este foarte important pentru că mulți dezvoltatori au mai văzut feedback automat generat de AI și devin frustrați atunci când acesta nu este imediat util”, a spus Wu. „Am decis să ne concentrăm exclusiv pe erori logice. Astfel, identificăm problemele cu adevărat prioritare.”

Inteligența artificială explică apoi pas cu pas raționamentul: ce problemă a identificat, de ce este problematică și cum ar putea fi corectată.

Problemele sunt marcate printr-un sistem vizual de culori:

roșu pentru erori critice

galben pentru probleme potențiale

mov pentru probleme legate de cod existent sau bug-uri istorice

Mai mulți agenți AI analizează codul simultan

Pentru a face analiza mai rapidă, sistemul folosește mai mulți agenți AI care lucrează în paralel. Fiecare analizează codul dintr-o perspectivă diferită.

Un agent final colectează toate concluziile, elimină duplicatele și stabilește prioritățile.

Pe lângă analiza logică, instrumentul oferă și o verificare de securitate de bază. Pentru analize mai aprofundate, Anthropic a lansat separat și produsul Claude Code Security.

Costul unei revizuiri poate ajunge la 25 de dolari

Arhitectura multi-agent are însă și un cost.

La fel ca în cazul altor servicii AI, prețul este calculat în funcție de numărul de tokenuri procesate și de complexitatea codului.

Potrivit lui Wu, o analiză costă în medie între 15 și 25 de dolari.

„Este o experiență premium și, în contextul în care instrumentele AI generează tot mai mult cod, este și una necesară”, spune ea.

„[Code Review] este ceva ce apare dintr-o cerere enormă din piață. Pe măsură ce inginerii dezvoltă cu Claude Code, fricțiunea pentru crearea unei noi funcționalități scade, dar crește cererea pentru revizuirea codului. Sperăm că, prin acest instrument, companiile vor putea dezvolta software mai rapid ca niciodată și cu mult mai puține bug-uri decât înainte.”

Moment important pentru Anthropic

Lansarea noului produs vine într-un moment sensibil pentru Anthropic.

În aceeași zi în care a fost anunțat Code Review, compania a intentat două procese împotriva Departamentului Apărării al SUA, după ce agenția a clasificat Anthropic drept un posibil risc pentru lanțul de aprovizionare.

În paralel, compania își consolidează agresiv segmentul enterprise.

Potrivit datelor furnizate de Anthropic, abonamentele s-au cvadruplat de la începutul anului, iar veniturile generate de Claude Code au depășit 2,5 miliarde de dolari anual de la lansarea produsului.

„Acest produs este destinat în special utilizatorilor enterprise de mare anvergură – companii precum Uber, Salesforce sau Accenture, care folosesc deja Claude Code și au nevoie de ajutor pentru a gestiona volumul uriaș de pull request-uri generate”, a explicat Wu.