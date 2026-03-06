dark
Anthropic reia negocierile cu Pentagonul pentru accesul la Claude, în timp ce OpenAI semnează propriul acord militar

Ștefan Munteanu
6 martie 2026
Sursa foto: Dreamstime
Anthropic, companie americană de inteligență artificială (AI), și Departamentul Apărării al Statelor Unite au reluat negocierile privind accesul militar la modelele AI Claude, după o dispută care a blocat anterior colaborarea și a ridicat îngrijorări privind securitatea și utilizarea etică a tehnologiei, relatează Financial Times.

Discuțiile vin după ce negocierile s-au oprit temporar, ceea ce a dus la suspendarea accesului Pentagonului la modelele AI Claude dezvoltate de Anthropic.

Blocajul a stârnit critici politice și a ridicat întrebări despre modul în care AI ar trebui folosită în operațiuni militare.

Problemele inițiale

Negocierile inițiale au eșuat din cauza unor diferențe fundamentale privind utilizarea tehnologiei:

  • Anthropic a cerut garanții că modelele sale AI nu vor fi folosite pentru supraveghere internă sau pentru dezvoltarea de arme autonome.
  • Pentagonul a insistat ca tehnologia să poată fi utilizată pentru orice scop militar legal, inclusiv planificare, analiză și operațiuni de securitate.

Disputa a escaladat rapid: agențiile federale au fost instruite să înceteze utilizarea instrumentelor Anthropic, iar compania a fost avertizată că ar putea fi considerată un risc în lanțul de aprovizionare pentru securitatea națională.

Negocierile reluate

Noile discuții implică CEO-ul Dario Amodei și subsecretarul american al apărării pentru cercetare și inginerie, Emil Michael, cu scopul de a stabili condițiile pentru accesul continuu al Pentagonului la modelele AI Claude.

Disputa a atras atenția întregii industrii tehnologice, unde mai multe companii și-au exprimat îngrijorarea că un dezvoltator de AI ar putea fi etichetat drept risc de securitate. Anthropic, fondată în 2021 de foști cercetători OpenAI, se promovează ca o companie axată pe siguranța inteligenței artificiale și pe dezvoltarea de modele responsabile.

În paralel, OpenAI a semnat propriul acord cu Pentagonul pentru furnizarea de tehnologie AI, marcând o diferență clară între cele două companii și momentul negocierilor. Această situație a generat dezbateri în sectorul tehnologic și în comunitățile online privind rolul AI în securitatea națională și implicațiile etice ale contractelor militare.

Reacția utilizatorilor

Situația a influențat și percepția publică asupra platformelor AI. Aplicația Claude a înregistrat o creștere a descărcărilor, în contextul reluării negocierilor și a interesului pentru siguranța AI. În schimb, unii utilizatori ar fi dezinstalat ChatGPT, ceea ce reflectă tensiunile legate de colaborările companiilor de AI cu armata.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

