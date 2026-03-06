Anthropic, companie americană de inteligență artificială (AI), și Departamentul Apărării al Statelor Unite au reluat negocierile privind accesul militar la modelele AI Claude, după o dispută care a blocat anterior colaborarea și a ridicat îngrijorări privind securitatea și utilizarea etică a tehnologiei, relatează Financial Times.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Discuțiile vin după ce negocierile s-au oprit temporar, ceea ce a dus la suspendarea accesului Pentagonului la modelele AI Claude dezvoltate de Anthropic.

Blocajul a stârnit critici politice și a ridicat întrebări despre modul în care AI ar trebui folosită în operațiuni militare.

Problemele inițiale

Negocierile inițiale au eșuat din cauza unor diferențe fundamentale privind utilizarea tehnologiei:

Anthropic a cerut garanții că modelele sale AI nu vor fi folosite pentru supraveghere internă sau pentru dezvoltarea de arme autonome.

a cerut garanții că modelele sale AI nu vor fi folosite pentru supraveghere internă sau pentru dezvoltarea de arme autonome. Pentagonul a insistat ca tehnologia să poată fi utilizată pentru orice scop militar legal, inclusiv planificare, analiză și operațiuni de securitate.

Disputa a escaladat rapid: agențiile federale au fost instruite să înceteze utilizarea instrumentelor Anthropic, iar compania a fost avertizată că ar putea fi considerată un risc în lanțul de aprovizionare pentru securitatea națională.

Negocierile reluate

Noile discuții implică CEO-ul Dario Amodei și subsecretarul american al apărării pentru cercetare și inginerie, Emil Michael, cu scopul de a stabili condițiile pentru accesul continuu al Pentagonului la modelele AI Claude.

Disputa a atras atenția întregii industrii tehnologice, unde mai multe companii și-au exprimat îngrijorarea că un dezvoltator de AI ar putea fi etichetat drept risc de securitate. Anthropic, fondată în 2021 de foști cercetători OpenAI, se promovează ca o companie axată pe siguranța inteligenței artificiale și pe dezvoltarea de modele responsabile.

În paralel, OpenAI a semnat propriul acord cu Pentagonul pentru furnizarea de tehnologie AI, marcând o diferență clară între cele două companii și momentul negocierilor. Această situație a generat dezbateri în sectorul tehnologic și în comunitățile online privind rolul AI în securitatea națională și implicațiile etice ale contractelor militare.

Reacția utilizatorilor

Situația a influențat și percepția publică asupra platformelor AI. Aplicația Claude a înregistrat o creștere a descărcărilor, în contextul reluării negocierilor și a interesului pentru siguranța AI. În schimb, unii utilizatori ar fi dezinstalat ChatGPT, ceea ce reflectă tensiunile legate de colaborările companiilor de AI cu armata.