Apple lucrează la o transformare majoră a asistentului său vocal Siri, care ar urma să devină un chatbot bazat pe inteligență artificială, similar cu ChatGPT, relatează Bloomberg.

Conform sursei citate, noua versiune a lui Siri ar urma să fie integrată în iOS 27 și prezentată oficial în cadrul conferinței WWDC programate pentru luna iunie. Proiectul este cunoscut intern sub numele de cod „Campos”.

Schimbarea ar permite utilizatorilor să interacționeze cu Siri atât prin comenzi vocale, cât și prin text, extinzând semnificativ capacitățile conversaționale ale asistentului digital. Noua abordare ar apropia Apple de modelele avansate de inteligență artificială dezvoltate de companii precum OpenAI sau Anthropic.

Această direcție marchează o ajustare importantă față de pozițiile exprimate anterior de conducerea Apple. În trecut, Craig Federighi, vicepreședinte senior al companiei, declara că Siri nu ar trebui să devină un chatbot clasic, ci să rămână un instrument integrat discret în ecosistemul Apple. Evoluțiile recente din piața AI par însă să fi determinat compania să își revizuiască strategia.

Surse apropiate proiectului susțin că noul Siri va putea purta conversații mai fluide și va oferi răspunsuri contextualizate, într-un mod apropiat de experiența oferită de chatboturile AI consacrate.

Decizia Apple vine într-un context competitiv intensificat, în condițiile în care OpenAI lucrează la dezvoltarea unor produse hardware proprii, sub coordonarea fostului director de design Apple, Jony Ive. Inițiativa este considerată de analiști o posibilă amenințare pentru poziția Apple pe segmentul dispozitivelor premium.

Totodată, compania din Cupertino a fost criticată în mod repetat pentru întârzierile în adoptarea tehnologiilor de inteligență artificială generativă. Apple a amânat lansarea unei versiuni mai avansate și personalizate a lui Siri și a testat, în ultimul an, soluții AI dezvoltate de OpenAI și Anthropic.

În cele din urmă, Apple a ales Google Gemini drept partener strategic în domeniul inteligenței artificiale, colaborare confirmată oficial la începutul acestei luni. Integrarea acestei tehnologii ar putea sta la baza noilor funcționalități ale lui Siri.

Conferința WWDC 2026 ar putea marca un moment de cotitură pentru Siri și pentru strategia Apple în domeniul inteligenței artificiale.