Apple vrea să înceapă din acest an producția propriilor cipuri AI

Apple intenționează să înceapă, chiar din acest an, dezvoltarea propriilor cipuri dedicate inteligenței artificiale, marcând un nou pas în strategia companiei de a controla componentele-cheie din ecosistemul său hardware și software.

Informația a fost avansată de analistul Ming-Chi Kuo, potrivit căruia producția acestor cipuri ar urma să debuteze în 2026, iar, într-o etapă ulterioară, Apple ar putea investi și în propriile centre de date, începând cu 2027, scrie 9to5Mac. Planurile sugerează o accelerare a eforturilor companiei în domeniul AI, după o perioadă în care Apple a adoptat o abordare mai rezervată comparativ cu alți giganți din industrie.

Potrivit analistului, Apple anticipează o creștere semnificativă a utilizării funcțiilor bazate pe inteligență artificială pe dispozitivele sale, în special începând cu următorii ani, ceea ce va necesita o infrastructură hardware dedicată.

Funcții AI noi și o versiune reproiectată de Siri

În primăvara acestui an, Apple este așteptată să lanseze un nou set de funcții de inteligență artificială pentru iPhone și alte produse din portofoliu, inclusiv o versiune îmbunătățită a asistentului vocal Siri. Noua variantă va utiliza modele de inteligență artificială dezvoltate de Google, adaptate special pentru ecosistemul Apple.

Aceste modele ar urma să permită lui Siri să înțeleagă mai precis comenzile utilizatorilor, să ofere răspunsuri mai complexe și să susțină interacțiuni conversaționale mai naturale. Decizia de a colabora cu Google, prin accesul la modelele Gemini, reflectă faptul că soluțiile interne ale Apple nu au atins încă nivelul dorit de performanță.

Pe termen mediu, însă, compania ar putea renunța la aceste parteneriate, urmând să își bazeze produsele pe propriile modele lingvistice, dezvoltate intern.

Așteptări ridicate pentru viitoarele cipuri AI

Deocamdată, nu sunt disponibile informații tehnice despre cipurile de inteligență artificială pe care Apple le pregătește. Totuși, dacă strategia va urma modelul deja consacrat al procesoarelor Apple Silicon, utilizate pe iPhone, iPad și Mac, este de așteptat ca noile cipuri să ofere performanțe ridicate și o integrare strânsă cu software-ul companiei.

Apple a reușit anterior să reducă dependența de furnizori externi prin dezvoltarea propriilor procesoare, iar o abordare similară în zona AI ar putea consolida poziția companiei într-un domeniu aflat într-o competiție tot mai intensă la nivel global.