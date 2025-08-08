Apple şi Microsoft se grăbesc să integreze GPT-5

Noul model GPT-5 a fost lansat joi, iar partenerii OpenAI, Apple şi Microsoft, nu au precupeţit niciun efort pentru a-l integra în propriile produse, transmite News.ro.

Microsoft spune că a început deja să ofere acces la GPT-5 în Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry, GitHub Copilot şi alte produse de AI ale companiei.

GPT-5 este disponibil gratuit în produsele Microsoft, cu limite lunare de utilizare, la fel ca şi în ChatGPT.

De partea cealaltă, GPT-5 va fi disponibil în produsele Apple din ziua lansării noilor versiuni ale sistemelor de operare pe care compania la va livra în septembrie.

Pe iOS, GPT-5 va fi integrat în Siri, în Writing Tools (pentru lucrul cu textul) şi în Visual Intelligence (care oferă răspunsuri legate de mediul înconjurător prin intermediul camerei foto).

Conform OpenAI, GPT-5 reprezintă un pas important înainte faţă de modelele anterioare, fiind „mai deştept, mai rapid, mai puţin probabil să dea răspunsuri inexacte”.

GPT-5 este primul model unificat al companiei. În loc să ofere utilizatorului diverse opţiuni pentru obţinerea unui răspuns, AI-ul alege singur calea prin care să ajungă la cel mai bun răspuns, fie că este vorba de căutare web sau raţionament.