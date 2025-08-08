dark
Apple şi Microsoft se grăbesc să integreze GPT-5

Redacția TechRider
8 august 2025
Logo Microsoft și OpenAI
Sursa foto: Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia
Noul model GPT-5 a fost lansat joi, iar partenerii OpenAI, Apple şi Microsoft, nu au precupeţit niciun efort pentru a-l integra în propriile produse, transmite News.ro.

Microsoft spune că a început deja să ofere acces la GPT-5 în Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry, GitHub Copilot şi alte produse de AI ale companiei.

GPT-5 este disponibil gratuit în produsele Microsoft, cu limite lunare de utilizare, la fel ca şi în ChatGPT.

De partea cealaltă, GPT-5 va fi disponibil în produsele Apple din ziua lansării noilor versiuni ale sistemelor de operare pe care compania la va livra în septembrie.

Pe iOS, GPT-5 va fi integrat în Siri, în Writing Tools (pentru lucrul cu textul) şi în Visual Intelligence (care oferă răspunsuri legate de mediul înconjurător prin intermediul camerei foto).

Conform OpenAI, GPT-5 reprezintă un pas important înainte faţă de modelele anterioare, fiind „mai deştept, mai rapid, mai puţin probabil să dea răspunsuri inexacte”.

GPT-5 este primul model unificat al companiei. În loc să ofere utilizatorului diverse opţiuni pentru obţinerea unui răspuns, AI-ul alege singur calea prin care să ajungă la cel mai bun răspuns, fie că este vorba de căutare web sau raţionament.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

