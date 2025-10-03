Apple și OpenAI solicită unui judecător american să respingă procesul lui Musk privind acuzațiile de concurență

Acordul Apple cu proprietarul ChatGPT, OpenAI, nu este „exclusiv” și nu prejudiciază concurența, au afirmat avocații Apple, când au solicitat unui judecător american să respingă acțiunea intentată de xAI, rivalul OpenAI al miliardarului Elon Musk, relatează Reuters.

Compania xAI a lui Musk solicită despăgubiri de miliarde de dolari, afirmând că Apple nu ar avea niciun motiv să promoveze mai mult aplicațiile X și Grok în App Store din cauza acordului „exclusiv” cu OpenAI.

În cadrul unui acord anunțat în iunie 2024, Apple a integrat ChatGPT în sistemul său de operare pentru iPhone, iPad și Mac. Musk deține atât X, cât și xAI, care deține chatbotul Grok.

Apple și OpenAI „au blocat piețele pentru a-și menține monopolul și pentru a împiedica inovatori precum X și xAI să concureze”, se afirmă în procesul intentat de xAI în august.

„Acordul dintre Apple și OpenAI nu este în mod expres exclusiv, iar intenția Apple de a colabora cu alți chatboti generativi bazati pe AI este publică și larg cunoscută”, au declarat avocații Apple.

Într-o cerere separată, avocații OpenAI l-au acuzat pe Musk că a dus „o campanie de război juridic” împotriva OpenAI și ChatGPT, referindu-se la procesele anterioare pe care Musk, care este și CEO al Tesla și SpaceX, le-a intentat împotriva companiei. Și ei au cerut judecătorului să respingă cazul.

xAI „nu a invocat niciun prejudiciu nespeculativ care să rezulte direct din integrarea ChatGPT ca opțiune pentru anumite funcții pe anumite iPhone-uri — și cu siguranță nu prejudiciul ilegal și anticoncurențial vizat de legea antitrust”, au scris avocații OpenAI.

Musk a dat în judecată separat OpenAI și pe CEO-ul său, Sam Altman, la o instanță federală din California, pentru a opri transformarea acesteia dintr-o organizație non-profit într-o afacere cu scop lucrativ. Musk a cofondat OpenAI împreună cu Altman în 2015, ca organizație non-profit.