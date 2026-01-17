Un artist devenit viral pe Spotify, suspectat că ar fi fost creat cu AI

Un nume necunoscut până recent a ajuns în topurile Spotify, acumulând milioane de ascultări într-un timp foarte scurt, însă lipsa oricărei urme verificabile din lumea reală ridică semne serioase de întrebare cu privire la identitatea sa. Este vorba despre Sienna Rose, o artistă care, potrivit unor indicii tot mai numeroase, ar putea fi un produs generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Sienna Rose a cunoscut o ascensiune rapidă pe Spotify, unde trei dintre piesele sale au intrat în clasamentul Viral Top 50, iar una dintre ele a depășit pragul de cinci milioane de ascultări. Cu toate acestea, în spatele succesului aparent nu există aproape nicio informație concretă despre artist: nu sunt anunțate concerte, nu există interviuri, iar videoclipurile lipsesc complet.

Potrivit BBC, suspiciunile au fost alimentate și de datele furnizate de platforma de streaming Deezer, care a dezvoltat instrumente proprii pentru detectarea muzicii generate de inteligență artificială. Potrivit companiei, mai multe piese și albume atribuite Siennei Rose au fost „detectate și marcate” ca fiind create de computer. Deezer nu a precizat public ce tehnologie a fost utilizată, dar a confirmat că semnăturile digitale identificate sunt tipice conținutului generat cu AI.

Un alt element neobișnuit este volumul extrem de mare de conținut lansat într-o perioadă foarte scurtă. În doar două luni, sub numele Sienna Rose au fost publicate cel puțin 45 de piese pe platformele de streaming, un ritm considerat improbabil chiar și pentru artiștii extrem de prolifici sau pentru echipele profesioniste din spatele proiectelor muzicale comerciale.

Și prezența online a „artistei” ridică semne de întrebare. Contul de Instagram asociat cu numele Sienna Rose, între timp dezactivat, conținea exclusiv portrete foarte asemănătoare între ele, cu o lumină difuză și un aspect ireal, caracteristici frecvent asociate imaginilor generate de inteligență artificială. Nu existau imagini din viața reală, din studio sau din concerte, iar lipsa interacțiunii autentice cu fanii a alimentat și mai mult suspiciunile.

Inclusiv muzica a atras atenția ascultătorilor. Piesele sunt apropiate ca stil, încadrându-se într-un soul cu influențe jazz, cu structuri și timbre foarte uniforme. Mai mulți utilizatori au descris sunetul ca fiind „prea perfect”, lipsit de variații subtile sau imperfecțiuni, elemente considerate firești în interpretările umane. Unii au remarcat și un șuierat constant de fundal, prezent în mai multe melodii, un artefact sonor asociat frecvent muzicii generate de aplicații AI.

Specialiștii în tehnologie muzicală explică faptul că software-ul de generare audio lasă în urmă erori aproape imperceptibile pentru urechea umană, dar ușor de identificat prin analiză matematică. Aceste „amprente digitale” pot indica dacă o piesă a fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale, chiar și atunci când sunetul este convingător pentru publicul larg.

Pentru mulți ascultători, însă, suspiciunile au apărut înainte de orice analiză tehnică. O parte dintre utilizatori spun că au avut încă de la primele audiții senzația că „ceva nu este în regulă”, descriind muzica drept plăcută, dar „straniu de artificială”. Alții afirmă că, odată ce au aflat că ar putea fi vorba despre un artist generat de AI, piesele li s-au părut „lipsite de emoție” sau „fără suflet”.

Interesul pentru Sienna Rose a crescut exponențial după ce una dintre piese a fost folosită într-o postare pe Instagram de artista Selena Gomez. Ulterior, melodia a fost retrasă, pe fondul intensificării întrebărilor legate de identitatea reală a „artistei”.

Există totuși și posibilitatea ca Sienna Rose să fie o persoană reală care își ascunde identitatea sau care lansează muzică sub un pseudonim. Cu toate acestea, cazul evidențiază o problemă tot mai prezentă în industria muzicală: muzica generată de inteligența artificială devine din ce în ce mai greu de deosebit de cea creată de oameni și începe să ajungă în topurile platformelor de streaming.

Costurile de producție pentru astfel de proiecte sunt aproape inexistente, iar veniturile generate pot ajunge la mii de lire sterline pe săptămână, ceea ce le face extrem de atractive pentru creatorii anonimi sau pentru entități comerciale. În lipsa unor reguli clare de etichetare și transparență, cazuri precum cel al Siennei Rose ridică întrebări serioase despre viitorul industriei muzicale și despre modul în care publicul va putea distinge, în viitor, creația umană de cea artificială.