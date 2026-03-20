Industria tehnologică se pregătește pentru un nou val de creștere – unul care ar putea dura decenii și care vine la pachet cu un risc clar: lipsa cipurilor de memorie.

Avertismentul vine de la Sanjay Mehrotra, directorul general al Micron, într-un context în care cererea este deja alimentată masiv de inteligența artificială.

De altfel, ceea ce vedem acum ar putea fi doar începutul. Centrele de date au deschis drumul, însă următoarea etapă pare să vină dintr-o zonă mult mai apropiată de utilizatorul final: automobilele și robotica.

Mașinile autonome schimbă complet cerințele hardware

Mehrotra a indicat clar direcția: vehiculele autonome vor deveni unul dintre cei mai mari consumatori de memorie din industrie. Saltul este semnificativ.

Astăzi, majoritatea mașinilor folosesc sub 16 GB de DRAM. Însă trecerea la sisteme avansate de conducere autonomă schimbă radical situația.

„Vehiculele cu autonomie de nivel 4 necesită peste 300 GB”, a explicat CEO-ul Micron, potrivit TheRegister.

Este o diferență uriașă, care ar putea redefini complet lanțurile de aprovizionare din industria semiconductorilor.

În paralel, extinderea conceptului de „habitaclu inteligent” – cu sisteme AI, infotainment avansat și funcții de asistență – adaugă presiune suplimentară asupra cererii.

Roboții umanoizi vin din urmă, cu aceleași nevoi

Nu doar industria auto va consuma masiv memorie. Potrivit lui Mehrotra, roboții umanoizi vor urma același model.

Aceștia vor rula platforme de calcul comparabile cu cele din vehiculele autonome și vor avea nevoie de capacități similare de memorie și stocare. Practic, vor deveni „centre de date pe două picioare”.

Directorul Micron vorbește chiar despre începutul unui ciclu de creștere de aproximativ 20 de ani în robotică. Dacă aceste estimări se confirmă, robotica ar putea deveni una dintre cele mai importante piețe din tehnologie.

Oferta de memorie riscă să nu țină pasul

Problema este că producția nu evoluează în același ritm. Chiar dacă oferta globală de RAM ar urma să crească cu aproximativ 20%, compania avertizează că acest avans ar putea fi insuficient.

Cu alte cuvinte, cererea generată de AI, automobile autonome și roboți umanoizi riscă să depășească rapid capacitatea de producție.

În acest context, actuala criză a componentelor ar putea fi doar prima etapă. Iar o normalizare a pieței, cel puțin pe termen scurt, pare puțin probabilă.

Pentru industrie, semnalul este clar: urmează o perioadă în care memoria va deveni una dintre cele mai critice resurse tehnologice.