Autoritatea de reglementare din Marea Britanie lansează o investigaţie asupra imaginilor cu caracter sexual generate de Grok

Autoritatea de reglementare în domeniul media a declanşat luni o investigaţie asupra platformei X a lui Elon Musk care va stabili dacă faptul că aceasta i-a permis chatbot-ului său de Inteligenţă Artificială Grok să producă deepfake-uri cu caracter sexual a încălcat obligaţia sa de a proteja cetăţenii în Regatul Unit de conţinut care ar putea fi ilegal, informează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Au existat raporturi foarte îngrijorătoare că chatbot-ul Grok al X a fost folosit pentru a crea şi distribui imagini cu persoane dezbrăcate care ar putea reprezenta un abuz la intimitate sau pornografie” şi imagini cu caracter sexual „ale unor copii care ar putea reprezenta material de abuz sexual asupra copiilor”, a precizat Ofcom într-un comunicat.

Dacă Ofcom va ajunge la concluzia că platforma X a încălcat legea, compania va fi obligată să ia măsuri pentru a remedia neconformităţile. Dacă însă nu se va întâmpla acest lucru, platforma X va putea fi amendată cu până la 10% din veniturile sale la nivel mondial, notează Reuters.