Autoritățile chineze avertizează companiile tehnologice locale în legătură cu achizițiile de cipuri Nvidia H20 și le sugerează să le înlocuiască cu produse interne

Autoritățile chineze au convocat mai multe companii tehnologice locale, inclusiv Tencent și ByteDance, pentru a discuta despre achizițiile de cipuri Nvidia H20, solicitându-le să își explice motivele și exprimând îngrijorări privind riscurile legate de informații, au declarat pentru Reuters surse apropiate situației.

Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC) și alte agenții au organizat, în ultimele săptămâni, întâlniri și cu Baidu și firme mai mici din sectorul tehnologic.

Oficialii au întrebat de ce aceste companii aleg cipuri Nvidia în locul celor produse intern și au avertizat asupra riscului ca materialele transmise de firme către autoritățile americane, la solicitarea Nvidia, să conțină informații sensibile, inclusiv date despre clienți.

Sursele citate au precizat că nu există, în acest moment, o interdicție oficială privind achiziția de cipuri H20.

Într-un comunicat, Nvidia a transmis că H20 „nu este un produs militar și nu este destinat infrastructurii guvernamentale”. Compania a adăugat: „China are o aprovizionare amplă de cipuri interne pentru a-și satisface nevoile. Nu va depinde și nu a depins niciodată de cipuri americane pentru operațiuni guvernamentale, la fel cum guvernul SUA nu ar depinde de cipuri din China.”

Conform Bloomberg News, autoritățile chineze au recomandat companiilor interne să evite utilizarea cipurilor H20, în special în proiecte legate de guvern sau securitate națională. Unele firme ar fi primit notificări oficiale în acest sens. Publicația The Information a relatat că ByteDance, Alibaba și Tencent au fost instruite să suspende complet achizițiile de cipuri Nvidia, invocând riscuri de securitate a datelor. Reuters nu a putut confirma aceste informații.

Chiar și fără o interdicție formală, avertismentele oficiale ar putea afecta planurile Nvidia pe piața chineză.

Cipul H20 a fost proiectat special pentru China după ce restricțiile americane din 2023 au blocat exportul unor cipuri AI mai avansate. Până recent, era cel mai sofisticat cip pe care Nvidia îl putea vinde în China. În prima parte a acestui an, vânzarea sa a fost practic interzisă de autoritățile americane, însă măsura a fost anulată în iulie, după un acord între Nvidia și administrația Trump.

Luna trecută, CAC a convocat reprezentanți Nvidia pentru a solicita clarificări privind eventuale riscuri de securitate ale H20. Presa de stat chineză a criticat recent compania americană, acuzând lipsa de inovație și posibile vulnerabilități de securitate ale acestui model.

Piața chineză este importantă pentru Nvidia, care a obținut 17 miliarde de dolari din vânzări în China în anul fiscal încheiat la 26 ianuarie, echivalentul a 13% din venitul total. Între timp, China accelerează dezvoltarea de alternative interne, companii precum Huawei lucrând la procesoare cu performanțe similare. Totuși, sancțiunile SUA asupra echipamentelor avansate de producție limitează capacitatea producătorilor locali de a-și extinde producția.

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat recent că ar putea permite vânzarea în China a unei versiuni reduse a noului cip avansat Nvidia Blackwell, în ciuda temerilor din Washington privind utilizarea tehnologiei AI americane în scopuri militare.

Săptămâna trecută, administrația Trump a confirmat un acord prin care Nvidia și AMD vor ceda guvernului american 15% din veniturile obținute din vânzările anumitor cipuri avansate în China. Potrivit Bloomberg, recomandările Chinei de evitare a acestor produse se extind și la acceleratoarele AI AMD, deși nu este clar dacă notificările au menționat explicit modelul MI308.