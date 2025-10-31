dark
BREAKING România, la coada Europei în privința ratei de adoptare a AI, cu numai 15,3%, indică un raport Microsoft / Cu cât ne-au devansat Albania, R. Moldova, Serbia, Bulgaria și Ungaria

Alex-Cristian Stănescu
31 octombrie 2025
România se situează la coada Europei în privința ratei de adoptare a inteligenței artificiale în rândul populației, indică „AI Diffusion Report: Where AI is most used, developed and built”, publicat de Microsoft.

Țara noastră are o rată de adoptare a AI de numai 15,3% și a fost depășită de Albania (15,8%), Republica Moldova (16,6%), Serbia (19,7%), Bulgaria (25,4%), și Ungaria (27,9%).

Cele mai ridicate rate de adoptare a AI se observă în Emiratele Arabe Unite (59,4%), Singapore (58,6%), Norvegia (45,3%) și Irlanda (41,7%) — țări care nu sunt cunoscute în mod tradițional ca fiind puteri în domeniul inteligenței artificiale, notează Microsoft.

Cu peste 1,2 miliarde de utilizatori în mai puțin de 36 de luni, AI a devenit cea mai rapid adoptată tehnologie din istoria omenirii. Harta difuzării IA relevă un contrast puternic între Nordul Global și Sudul Global. Adoptarea AI în Nordul Global este de aproximativ 23%, comparativ cu doar 13% în Sudul Global. Adoptarea este strâns corelată cu PIB-ul pe cap de locuitor, precizează raportul Microsoft. În unele țări din emisfera nordică, mai mult de jumătate din populația activă utilizează AI, în timp ce în unele părți din Africa Subsahariană și Asia, unele dintre cele mai puțin dezvoltate țări au rate de adoptare sub 10%.

Capacitatea centrelor de date rămâne puternic concentrată, Statele Unite și China reprezentând aproximativ 86% din calculul global. Aceleași țări sunt, de asemenea, lideri în ceea ce privește numărul și performanța modelelor AI de frontieră, ocupând locul 1 și, respectiv, locul 2.

În prezent, doar șapte țări găzduiesc modele AI de ultimă generație – Statele Unite, China, Coreea de Sud, Franța, Regatul Unit, Canada și Israel – însă decalajul de performanță se reduce. Pe baza indicatorilor comparativi prezentați în raport, China se află la mai puțin de șase luni în urma Statelor Unite, iar Israelul, clasat pe locul șapte, se află la mai puțin de un an în urma liderului clasamentului.

Țările care au investit în infrastructura digitală și ai căror cetățeni au competențele necesare pentru a utiliza instrumentele AI într-o limbă pe care o vorbesc adoptă inteligența artificială într-un ritm semnificativ mai rapid.

De exemplu, explică Microsoft, adoptarea rapidă a AI în Singapore – unde 59% din populația activă utilizează AI – se bazează pe decenii de investiții deliberate în infrastructura digitală și educație.

Începând cu anii 1980, guvernul a lansat eforturi succesive pentru a conecta națiunea la internetul de mare viteză și pentru a extinde accesul la computere în școli. În anii 1990 și 2000, inițiativele naționale au poziționat tehnologia digitală ca element central al creșterii economice și al serviciilor publice. În același timp, Singapore a investit masiv în capitalul uman, consolidând educația STEM și promovând parteneriatele între universități, industrie și guvern. Această strategie consecventă, pe termen lung, a creat o populație foarte conectată și cu cunoștințe digitale – o bază esențială care a permis Singapore să adopte rapid IA și să concureze în noua economie digitală”, se mai arată în raport.

  • Alexandru-Cristian Stănescu este redactorul-șef al TechRider.ro. El este jurnalist în grupul G4Media din 2021. În timpul petrecut la G4, Alex a acoperit secțiunea de Politică Externă, de la conflictele din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina până la diplomație euro-atlantică și alegerile prezidențiale din SUA. De asemenea, a contribuit prin munca sa la proiectul european pentru tineri ENTR. Înainte de a ajunge la G4Media, Alex a debutat în presă în perioada facultății, la revista economică Reporter Global. Alex este licențiat în jurnalism, cu o lucrare despre fake news și combaterea dezinformării, la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), din cadrul Universității din București. Ulterior, a studiat programul de master Jurnalism și Comunicare Politică, tot la FJSC. Alex este pasionat de tehnologie, istorie, muzică rock, povești despre spionaj și fantasy/SF, precum Harry Potter, Star Wars, The Lord of the Rings, Cyberpunk și Assassin's Creed. Printre hobby-urile sale se numără baschetul, jocurile video, filmele și serialele de acțiune, thriller și mister.

