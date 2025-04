Business Insider: Google plătește unii angajați din domeniul AI să nu facă nimic timp de un an, în loc să se alăture rivalilor din industrie

Păstrarea celor mai bune talente în domeniul inteligenței artificiale este dificilă în contextul concurenței acerbe dintre Google, OpenAI și alte companii importante.

Divizia de inteligență artificială a Google, DeepMind, a recurs la utilizarea unor acorduri „agresive” de neconcurență pentru unii angajați din domeniul inteligenței artificiale din Regatul Unit, prin care le-a interzis să lucreze pentru concurenți timp de până la un an, relatează Business Insider, citat de TechCrunch.

Unii sunt plătiți în această perioadă, în ceea ce reprezintă o lungă perioadă de preaviz. Dar această practică îi poate face pe cercetători să se simtă excluși din ritmul rapid al progresului AI, notează sursa citată.

În SUA, FTC a interzis anul trecut majoritatea acordurilor de neconcurență, dar acest lucru nu se aplică sediului DeepMind din Londra.

Luna trecută, vicepreședintele pentru inteligență artificială de la Microsoft a postat pe X despre modul în care angajații DeepMind îl contactează „disperați” în legătură cu provocarea de a scăpa de clauzele lor de neconcurență:

Dear @GoogDeepMind ers, First, congrats on the new impressive models.

Every week one of you reaches out to me in despair to ask me how to escape your notice periods and noncompetes. Also asking me for a job because your manager has explained this is the way to get promoted, but…

— Nando de Freitas (@NandoDF) March 26, 2025