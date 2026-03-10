Cercetători australieni creează un cip AI care procesează datele cu viteza luminii

O echipă de cercetători din Australia a dezvoltat un cip de inteligență artificială (AI) ultra-compact, capabil să efectueze calcule folosind lumina, practic la viteza acesteia. Tehnologia ar putea contribui la reducerea semnificativă a consumului de energie al sistemelor de inteligență artificială, relatează marți agenția Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Prototipul, realizat la Sydney Nano Hub din cadrul Universității din Sydney, folosește fotoni în locul electronilor utilizați în cipurile tradiționale de calculator, care funcționează pe bază de electricitate, a anunțat instituția într-un comunicat.

Rezultatele cercetării, publicate în revista științifică Nature Communications, arată că această tehnologie ar putea sta la baza unei noi generații de hardware pentru inteligență artificială, mult mai eficient din punct de vedere energetic, într-un moment în care cererea globală pentru sisteme AI crește rapid.

Cipul nanofotonic folosește lumina pentru a efectua calcule

Cipul nanofotonic folosește lumina pentru a efectua calcule, avantajul major fiind că aceasta se propagă fără rezistență electrică. Prototipul realizează operațiuni la scara picosecundelor – adică o trilionime de secundă – intervalul de timp necesar luminii pentru a traversa nanostructura dispozitivului, potrivit studiului.

Cercetătorii explică faptul că aceste nanostructuri funcționează împreună pentru a forma o rețea neuronală artificială, alcătuită din „neuroni” care imită modul în care creierul uman procesează informația și recunoaște tipare.