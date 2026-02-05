Cercetătorii folosesc inteligenţa artificială pentru a urmări aisbergurile în derivă

Cercetători britanici au dezvoltat un nou instrument bazat pe inteligenţa artificială care permite urmărirea aisbergurilor în derivă, o inovaţie care ar putea contribui la îmbunătăţirea previziunilor privind schimbările climatice.

Anunţul a fost făcut de British Antarctic Survey (BAS), instituţia care coordonează cercetarea britanică în Antarctica.

Instrumentul utilizează imagini satelitare pentru a identifica şi „numeşte” fiecare aisberg în momentul în care acesta se desprinde dintr-o masă de gheaţă. Prin acest sistem, oamenii de ştiinţă pot urmări evoluţia aisbergurilor de la formare şi până la dispariţie, inclusiv în fazele în care acestea se fragmentează în mii de bucăţi mai mici.

Până acum, monitorizarea acestor mase plutitoare de gheaţă era dificilă, mai ales după fragmentare, când aisbergurile se descompun în numeroase bucăţi care pot influenţa navigaţia, curenţii oceanici şi ecosistemele marine. Noul instrument bazat pe AI reuşeşte să rezolve acest „puzzle” complex, conectând fiecare fragment cu aisbergul din care provine şi reconstruind ceea ce cercetătorii descriu drept un „arbore genealogic” al aisbergurilor.

Tehnologia reprezintă un progres important faţă de metodele utilizate până în prezent, care se bazau în mare parte pe analiză manuală a imaginilor satelitare, un proces consumator de timp şi predispus la erori. Sistemul a fost testat deja într-o bază de observaţie din Groenlanda, unde a furnizat date considerate esenţiale pentru studiul dinamicii gheţurilor.

„Am trecut de la urmărirea câtorva aisberguri cunoscute la reconstituirea unor arbori genealogici compleţi”, a declarat Ben Evans, cercetător în cadrul BAS. Potrivit acestuia, noul instrument permite, pentru prima dată, identificarea originii fiecărui fragment de aisberg, a traiectoriei sale şi a rolului pe care îl joacă în sistemul climatic.

Pe lângă cercetarea climatică, utilizarea inteligenţei artificiale ar putea fi extinsă în viitor şi pentru a sprijini navigaţia în regiunile polare, unde aisbergurile reprezintă un risc major pentru ambarcaţiuni.

Deşi fragmentarea aisbergurilor este un proces natural, oamenii de ştiinţă atrag atenţia că ritmul acestui fenomen pare să se accelereze în Antarctica, cel mai probabil ca urmare a schimbărilor climatice generate de activitatea umană.