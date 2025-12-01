ChatGPT împlinește trei ani / Cum a redefinit un chatbot inteligența artificială și lumea întreagă

Pe 30 noiembrie 2022, OpenAI a prezentat lumii un nou produs, descriindu-l ca „un model numit ChatGPT care interacționează într-un mod conversațional”. La trei ani de la lansarea sa, ChatGPT a venit cu o revoluție în lumea tehnologiei, dar a adus și mulți bani atât creatorilor săi, cât și altor companii de tehnologie.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

OpenAI, mai puternic decât „aproape orice stat național din lume”

Nu este o exagerare să sugerăm că ChatGPT a transformat ulterior lumea afacerilor și a tehnologiei, devenind extrem de popular. Aplicația încă se află pe primul loc în clasamentul aplicațiilor gratuite Apple, și servește și drept un catalizator pentru o avalanșă de produse din sfera GenAI (AI generativ).

Karen Hao, autoarea cărții „Empire of AI”, a susținut într-un interviu pentru TechCrunch că OpenAI „a devenit deja mai puternic decât aproape orice stat național din lume” și că acum „ne remodelează geopolitica, toate viețile noastre”.

Alții sunt mai optimiști cu privire la un viitor centrat pe AI și, într-adevăr, sunt în măsură să profite din plin de acesta. Dar, potrivit lui Charlie Warzel, autor în The Atlantic, susținătorii și investitorii în inteligența artificială așteaptă să vadă dacă pariurile lor vor da roade, dar așteaptă și „pentru că o caracteristică definitorie a IA generative, potrivit adepților săi, este că nu se află niciodată în forma sa finală”.

Cum a transformat ChatGPT piața bursieră

Bloomberg a analizat modul în care ChatGPT a transformat piața bursieră. Cel mai evident câștigător până acum a fost Nvidia, cu o creștere a acțiunilor de 979% de la lansarea chatbot-ului, dar și ca firma să atingă pragul de 5 trilioane de dolari în capitalizare bursieră.

Dar febra AI a stimulat și alte companii Big Tech. Printre cele șapte companii cele mai valoroase din S&P 500 se află Nvidia, Microsoft, Apple și Alphabet, toate legate de tehnologie. Creșterea lor colectivă reprezentând aproape jumătate din creșterea de 64% a indicelui de referință de la lansarea ChatGPT.

Ne aflăm într-o bulă AI?

Cât va dura această creștere? Cu excepția notabilă a CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, devine din ce în ce mai obișnuit ca directorii din domeniul IA să recunoască că s-ar putea să ne aflăm într-o bulă.

„Cineva va pierde o sumă fenomenală de bani în domeniul IA”, a declarat CEO-ul OpenAI, Sam Altman.

În mod similar, președintele consiliului de administrație al OpenAI, Bret Taylor, susține că ne aflăm „într-o bulă”, pe care a comparat-o cu boom-ul dot-com de la sfârșitul anilor ’90. Deși unele companii ar putea eșua, el a prezis că „AI va transforma economia și cred că, la fel ca internetul, va crea o valoare economică enormă în viitor”.