ChatGPT nu te poate diagnostica / Ce spun medicii și cercetătorii despre pericolele inteligenței artificiale în medicină

Internetul a devenit prima oprire pentru oricine are o durere, o erupție ciudată sau o senzație neobișnuită. Oamenii tastează simptomele în motoare de căutare sau, mai nou, le descriu direct unui chatbot precum ChatGPT. Răspunsurile vin instant, sună convingător, dar sunt rareori un diagnostic sigur, informează MedicalXpress.

Un studiu recent condus de Ahmed Abdeen Hamed, cercetător la Universitatea Binghamton (SUA), arată că, deși ChatGPT poate recunoaște termeni medicali cu o precizie între 88% și 97%, nu se descurcă deloc bine când trebuie să interpreteze simptomele reale descrise de utilizatori.

ChatGPT înțelege bolile, dar nu pacienții

„Bolile sunt ușor de identificat în bazele de date medicale, dar simptomele, mai ales cele exprimate în limbaj obișnuit, sunt o cu totul altă poveste. Asta are implicații uriașe pentru cei care își caută diagnostic pe internet”, spune Hamed.

În esență, ChatGPT vorbește pe limba utilizatorilor, dar nu gândește ca un medic. „Modelul a fost antrenat să comunice prietenos și accesibil, nu să analizeze cazuri medicale complexe”, explică cercetătorul.

„Nu apelați la ChatGPT în urgențe”

Dr. Andrew Thornton, medic în rețeaua Wellstar din Atlanta, atrage atenția că inteligența artificială poate fi un instrument util pentru informare generală, dar nu trebuie confundată cu o consultație medicală.

„Dacă ai o urgență medicală, acela este momentul să suni la 911 sau să mergi la spital, nu să întrebi ChatGPT ce ai”, spune Thornton.

Medicul avertizează și asupra unui pericol subtil… ChatGPT vorbește cu aceeași siguranță, indiferent dacă are dreptate sau nu. „Nu oferă un grad de certitudine pentru ceea ce spune. Poate prezenta informații greșite cu aceeași încredere cu care prezintă lucruri corecte, și asta este periculos”.

Un nou „doctor” preferat de generația digitală

Potrivit unui sondaj Pew Research Center, 34% dintre americani au folosit ChatGPT cel puțin o dată, dublu față de anul trecut. Iar 17% recunosc că îl consultă lunar pentru informații medicale. Proporția urcă la 25% în rândul celor sub 30 de ani.

„Pacienții sunt mai deschiși ca oricând să recunoască faptul că își caută simptomele online. „Acum e ceva normal și mulți vin deja convinși că știu ce au”, spune dr. Thornton.

Un instrument promițător, dar nu un diagnostic

Deocamdată, ChatGPT rămâne un asistent virtual, nu un medic. Poate explica ce este o boală, cum acționează un medicament sau ce înseamnă un termen medical, dar nu poate evalua simptomele unui om real.

„AI-ul poate fi util pentru a înțelege mai bine informațiile medicale, dar nu pentru a stabili diagnostice. Este o unealtă educațională, nu clinică”, spune Thornton.