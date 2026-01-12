Experții chinezi în inteligență artificială avertizează că, în ciuda progreselor recente, China este puțin probabil să egaleze performanțele Statelor Unite pe termen scurt, din cauza resurselor de calcul și a infrastructurii necesare pentru modelele de top, anunță South China Morning Post.

Lin Junyang, lider tehnic al echipei Qwen de la Alibaba Group Holding, a explicat că șansele ca o companie chineză să depășească giganți precum Google DeepMind sau OpenAI în următorii trei până la cinci ani sunt mai mici de 20%, estimare pe care el o consideră deja „extrem de optimistă”. Lin a mai menționat că resursele de calcul din SUA sunt între una și două ordine de mărime mai mari decât cele disponibile în China și că majoritatea capacității de calcul chinezești este deja ocupată cu cerințele zilnice.

„OpenAI și alte companii din SUA investesc resurse masive în cercetarea de generație următoare. Între timp, în China, suntem deja suprasolicitați doar pentru a face față cererii curente”, a declarat Lin.

Diferențele tehnologice și strategice dintre China și SUA

Tang Jie, co-fondator și cercetător-șef în AI la Zhipu AI (cunoscut internațional ca Z.ai), a susținut aceeași idee, și a menționat că modelele open-source chineze au redus decalajul față de modelele americane, dar că diferența ar putea chiar să se lărgească, având în vedere că SUA deține numeroase modele closed-source. „Succesul modelelor open-source nu înseamnă automat că Beijingul este înaintea Statelor Unite”, a subliniat Tang.

Pe de altă parte, Yao Shunyu, noul cercetător-șef în AI la Tencent Holdings și fost cercetător de top la OpenAI, a afirmat că, în trei-cinci ani, cea mai performantă companie de AI din lume ar putea fi chineză, și a evidențiat capacitatea Chinei de a scala rapid tehnologii precum vehicule electrice și producție industrială. Totuși, Yao a punctat că țara trebuie să depășească obstacole precum lipsa unor mașini de litografie EUV pentru cipuri avansate, adoptarea AI la nivel enterprise și resursele alocate cercetării fundamentale.

Generația tânără de cercetători, cheia inovației

Tang a mai explicat că noua generație de cercetători chinezi, născuți în anii 1990 și 2000, ar putea aduce progrese semnificative, dacă mediul de inovare va fi sprijinit de autorități și de companii. „Când sarcinile operaționale vor fi mai bine definite și povara dezvoltării AI redusă, acești tineri talentați vor putea să se concentreze pe descoperiri fundamentale”, a spus el.

Pe fondul competiției tehnologice globale, Washingtonul a aprobat la sfârșitul anului trecut vânzarea de cipuri Nvidia H200 către China, și a inversat restricțiile anterioare privind exportul de tehnologii avansate. Totuși, Beijingul a cerut companiilor locale să își suspende comenzile, ca parte a efortului de a înlocui cipurile americane cu alternative interne.