China ar putea deveni anul viitor prima țară din lume care aprobă un medicament conceput în totalitate de inteligența artificială. Dacă acest deziderat devine realitate, am putea asista la o veritabilă revoluție în cercetarea medicală, informează South China Morning Post.

„În 2026 vom face tranziția de la descoperirea de medicamente asistată de inteligența artificială la compuși proiectați integral de AI, care ar putea intra efectiv în procesul de dezvoltare și aprobare. Există deja exemple extrem de promițătoare care vin din China”, a declarat Marc Horn, președintele Merck China, în cadrul Asian Financial Forum desfășurat la Hong Kong.

30% dintre noile aflate în dezvoltare la nivel global își au acum originea în China

Declarațiile vin pe fondul transformării accelerate a sectorului biofarmaceutic chinez, care, în ultimul deceniu, a trecut de la rolul de producător de medicamente generice la statutul de jucător global de prim rang în inovație. Anul trecut, companiile farmaceutice din China au semnat acorduri de licențiere externă în valoare record de 135,7 miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de nivelul din anul precedent.

Potrivit lui Horn, aproximativ 30% dintre noile aflate în dezvoltare la nivel global își au acum originea în China. „Țara beneficiază de seturi uriașe de date despre pacienți, iar guvernul a lansat recent programul AI Plus, care va funcționa ca un accelerator major pentru dezvoltarea acestui domeniu în următorii ani”, a subliniat acesta.

Programul „AI Plus” este un plan național pe termen lung, care se întinde pe un deceniu, prin care Beijingul își propune să integreze inteligența artificială în toate sectoarele-cheie ale economiei și societății, într-o etapă de dezvoltare descrisă oficial drept era „civilizației inteligente”.