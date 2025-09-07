Claude și serviciile Anthropic, interzise entităților chinezești

Gigantul american în inteligență artificială Anthropic a anunțat o măsură fără precedent. Firmele și organizațiile controlate din China nu vor mai putea folosi serviciile sale de AI, într-o extindere a restricțiilor pentru „regiunile autoritare”, informează TechXplore.

Startup-ul, cunoscut pentru chatbot-ul Claude și sprijinit masiv de Amazon, a explicat că actualizarea termenilor săi de utilizare vine după ce unele grupuri continuau să acceseze serviciile sale prin subsidiare înregistrate în alte țări.

Astfel, orice companie sau organizație ale cărei structuri de proprietate o plasează sub controlul jurisdicțiilor neacceptate, precum China, va fi acum blocată, indiferent de locația operațională. Această regulă vizează entitățile deținute peste 50% de firme din aceste regiuni.

Impactul asupra pieței și veniturilor

Experții spun că efectul imediat asupra afacerilor Anthropic va fi modest, având în vedere că furnizorii americani de AI se confruntă deja cu bariere în piața chineză. Totuși, decizia marchează o premieră pentru o companie americană majoră din domeniu, stabilind un precedent care ar putea influența și alți jucători din industrie.

Un reprezentant Anthropic a declarat pentru Financial Times că această măsură ar putea reduce veniturile companiei cu „câteva sute de milioane de dolari”.

Creștere rapidă și expansiune globală

Fondată în 2021 de foști executivi OpenAI, compania are sediul la San Francisco și a strâns recent 13 miliarde de dolari în ultima rundă de finanțare. Anthropic are acum peste 300.000 de clienți business, iar numărul conturilor care generează peste 100.000 de dolari anual s-a multiplicat de șapte ori față de anul trecut.

Chiar și așa, unii utilizatori din China continuă să folosească Claude sau ChatGPT prin VPN-uri, în timp ce startup-uri locale, precum DeepSeek, reușesc să dezvolte chatboți AI comparabili cu sistemele americane, la costuri mult mai reduse.

O măsură cu implicații strategice

Decizia Anthropic reflectă tensiunile crescânde dintre SUA și China în domeniul tehnologiilor avansate. Experții subliniază că această abordare ar putea declanșa un efect de domino: alți furnizori de AI ar putea urma exemplul, în timp ce companiile chineze se orientează tot mai mult spre dezvoltarea internă a inteligenței artificiale.