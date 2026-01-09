dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Comisia Europeană a ordonat X să păstreze toate documentele interne referitoare la Grok până la sfârșitul anului 2026

Redacția TechRider
9 ianuarie 2026
Logo X.com cu steagul Uniunii Europene în fundal
Sursa foto: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Comisia Europeană a ordonat platformei de socializare X a lui Elon Musk să păstreze toate documentele interne și datele referitoare la chatbotul său cu inteligență artificială încorporată, Grok, până la sfârșitul anului 2026, a declarat purtătorul de cuvânt al comisiei, citat de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Comisia Europeană a afirmat luni că imaginile cu femei și copii dezbrăcați distribuite pe X sunt ilegale și revoltătoare, alăturându-se unui cor tot mai numeros de oficiali din întreaga lume care au condamnat creșterea numărului de imagini neconsensuale pe platformă.

Comisia a decis acum să prelungească ordinul trimis către X anul trecut, care se referea la algoritmi și la diseminarea de conținut ilegal, a afirmat joi reporterilor purtătorul de cuvânt Thomas Regnier.

„Aceasta înseamnă să spui unei platforme: păstrați documentele interne, nu le distrugeți, deoarece avem îndoieli cu privire la conformitatea voastră… și trebuie să putem avea acces la ele dacă solicităm acest lucru în mod explicit”, a spus Regnier.

El a afirmat că această măsură nu înseamnă că Comisia a deschis o nouă anchetă oficială în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...