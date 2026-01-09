Comisia Europeană a ordonat platformei de socializare X a lui Elon Musk să păstreze toate documentele interne și datele referitoare la chatbotul său cu inteligență artificială încorporată, Grok, până la sfârșitul anului 2026, a declarat purtătorul de cuvânt al comisiei, citat de Reuters.

Comisia Europeană a afirmat luni că imaginile cu femei și copii dezbrăcați distribuite pe X sunt ilegale și revoltătoare, alăturându-se unui cor tot mai numeros de oficiali din întreaga lume care au condamnat creșterea numărului de imagini neconsensuale pe platformă.

Comisia a decis acum să prelungească ordinul trimis către X anul trecut, care se referea la algoritmi și la diseminarea de conținut ilegal, a afirmat joi reporterilor purtătorul de cuvânt Thomas Regnier.

„Aceasta înseamnă să spui unei platforme: păstrați documentele interne, nu le distrugeți, deoarece avem îndoieli cu privire la conformitatea voastră… și trebuie să putem avea acces la ele dacă solicităm acest lucru în mod explicit”, a spus Regnier.

El a afirmat că această măsură nu înseamnă că Comisia a deschis o nouă anchetă oficială în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene.