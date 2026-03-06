Judecătorul Claudiu Drăgușin a declarat pentru Mediafax că Consiliul Superior al Magistraturii lucrează la programe de Inteligență Artificială (AI) pentru domeniul Justiției, menite să sprijine activitatea judecătorilor și grefierilor, fără a influența deciziile de analiză sau motivare a hotărârilor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Da, dar nu în zona de decizie și de analiza judecătorului. Eu mă ocup la Consili de partea de informatică, inclusiv de zona asta, și cel puțin atât timp cât o să am un cuvânt de spus, nu o să fiu de acord cu intrarea inteligenței artificiale pe zona de analiză și decizie a judecătorului.

Asta este ceea ce ne face judecători. Eu nu spun că aplicațiile de inteligență artificială nu o pot face”, a explicat Drăgușin.

Judecătorul a dat exemplu modul în care AI poate fi utilizată deja: „Noi avem în hotărârea judecătorească o parte introductivă care rezumă declarațiile părților din sală. Aici noi avem deja un instrument care face rezumatul ăsta în mod automat, dar asta nu e nici o zonă de analiză.

Și mai avem mecanisme pe sarcini repetitive care ajută grefierii și ajută și judecătorii. Și acolo sunt absolut de acord, condițiile deficitului de grefier fac utile aceste instrumente. Evident că orice ajutor e bun”.

CSM a dezvoltat aceste programe în colaborare cu Institutul Politehnic, Radu Marinescu, a adăugat că astfel de instrumente vor contribui la eficientizarea actului de justiție, dar decizia finală rămâne exclusiv responsabilitatea judecătorului.

Astfel, CSM promovează utilizarea AI ca un instrument de suport pentru documentare și sarcini administrative, menținând însă integritatea și autonomia deciziei judiciare.