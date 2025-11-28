Cum ar putea Europa să transforme ritmul lent și reglementările stricte într-un avantaj în maratonul global al infrastructurii pentru AI

Europa, adesea considerată în urma Statelor Unite şi Chinei în cursa pentru inteligenţă artificială, ar putea descoperi că ritmul său mai lent, birocratic şi foarte reglementat devine chiar avantajul care o protejează în maratonul global al infrastructurii pentru AI, relatează CNBC, transmite News.ro.

În timp ce SUA îşi accelerează expansiunea şi este pregătită să absoarbă cea mai mare parte a investiţiilor, experţii intervievaţi de CNBC spun că Europa va continua totuşi să îşi dubleze capacitatea centrelor de date în următorii ani. Iar constrângerile care o încetinesc, costurile ridicate ale energiei, reţelele electrice aglomerate şi reguli stricte, ar putea duce, paradoxal, la dezvoltarea unor centre de date mai eficiente, mai sustenabile şi mai pregătite pentru viitor.

Provocarea majoră: energia

Accesul la electricitate devine criteriul-cheie care stabileşte câştigătorii şi pierzătorii. Ţările nordice şi Spania atrag investiţii masive, beneficiind de surplus energetic şi preţuri reduse. Germania, Marea Britanie, Irlanda şi Olanda rămân în urmă, afectate de congestionarea reţelelor şi de moratorii locale asupra noilor proiecte.

De exemplu, Italia, cu timpi de conectare la reţea de circa trei ani, sub media europeană, este considerată unul dintre ”câştigători”, în timp ce alte pieţe tradiţionale precum Frankfurt sau Londra devin mai puţin atractive.

O oportunitate pentru centrele de date de nouă generaţie

Întrucât capacitatea reţelelor nu se poate extinde suficient de repede, apar două direcţii de investiţii:

• repurposing industrial — transformarea unor facilităţi vechi, deja conectate la reţea, în centre de date moderne;

• dezvoltarea centrelor specializate pentru inferenţă AI, nu pentru antrenarea modelelor complexe, dominată deja de SUA.

McKinsey estimează că 70% din cererea globală pentru AI provine din inferenţă, zona în care Europa poate excela.

Reglementarea strictă ar putea deveni avantajul Europei

Reglementările UE obligă operatorii să construiască sustenabil, să raporteze consumul de energie şi apă, să analizeze impactul socio-economic şi să integreze facilităţile în comunităţi. Aceste reguli încetinesc procesul, dar pot preveni formarea unei ”bule AI” bazate pe investiţii speculative şi capacitate inutilizabilă.

Specialiştii subliniază că este mai probabil ca activele construite sub astfel de restricţii să-şi păstreze valoarea pe termen lung, comparativ cu ecosistemul american, unde expansiunea rapidă riscă să lase în urmă infrastructură învechită.

Sovereign AI, motivul pentru care Europa nu poate rămâne în urmă

Cererea pentru independenţă tehnologică obligă statele europene să dezvolte infrastructură locală pentru procesarea datelor sensibile. Aceasta înseamnă noi investiţii în centre de date proiectate special pentru AI, cu densităţi energetice ridicate şi sisteme de răcire inovatoare.

Un drum lent, dar sigur

Experţii spun că Europa nu va conduce cursa AI în ceea ce priveşte antrenarea modelelor de mare anvergură, însă poate deveni lider în infrastructură stabilă, durabilă şi scalabilă pentru inferenţă şi cloud.

Într-un sector global marcat de incertitudine, ritmul precaut al Europei, considerat adesea un dezavantaj, ar putea deveni cheia pentru un avantaj strategic pe termen lung, atât pentru investitori, cât şi pentru consumatori.