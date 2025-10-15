„Cursa înarmărilor” în domeniul inteligenței artificiale aduce recorduri de comenzi pentru ASML / Vânzările de anul viitor vor fi cel puțin la același nivel

ASML Holding NV, producătorul olandez de echipamente pentru semiconductori, a înregistrat comenzi mai mari decât se aștepta în al treilea trimestru. Bloomberg relatează că acestea au venit pe fondul creșterii cererii pentru mașinile sale de fabricare a cipurilor determinată de inteligența artificială.

Compania ASML, cea mai mare din Europa la capitalizarea bursieră

Producătorul olandez a raportat comenzi în valoare de 5,4 miliarde de euro în această perioadă, potrivit unui comunicat de presă. Această sumă este comparabilă cu cele 4,9 miliarde de euro estimate de analiști, iar acțiunile au crescut cu până la 3,8% miercuri. ASML a înregistrat o creștere de 28% în acest an, devenind cea mai mare companie din Europa în ceea ce privește capitalizarea bursieră.

ASML, singura companie care produce mașini de litografie cu ultraviolete extreme necesare pentru fabricarea celor mai sofisticate cipuri, beneficiază de o creștere a cheltuielilor pentru infrastructura de inteligență artificială. OpenAI, cea mai valoroasă companie start-up din lume, a încheiat deja acorduri pentru centre de date și cipuri în valoare de peste 1 trilion de dolari.

„Am observat o dinamică pozitivă continuă în ceea ce privește investițiile în IA și am observat, de asemenea, că aceasta se extinde la mai mulți clienți”, a declarat Christophe Fouquet, directorul executiv al ASML.

Fouquet: Vânzările din 2026 vor fi cel puțin la nivelul celor de acum

Vânzările companiei vor favoriza mașinile sale de ultimă generație, în timp ce afacerile din China vor fi „semnificativ mai mici”, a spus el într-un videoclip care însoțește rezultatele. Vânzările din al treilea trimestru au fost de 7,5 miliarde de euro, comparativ cu 7,7 miliarde de euro prevăzute de analiști.

Fouquet a declarat că, pentru anul 2026, se așteaptă ca „vânzările (…) nete să nu fie mai mici decât în 2025. În iulie, el a spus că ASML nu poate confirma creșterea pentru anul viitor, ceea ce a dus la o scădere bruscă a acțiunilor. Unii dintre cei mai mari clienți ai ASML, printre care Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) și Samsung Electronics Co., au raportat recent o cerere robustă de cipuri AI.

Producătorul de cipuri intenționează să profite de boom-ul AI din următorii ani și a reafirmat obiectivul de a crește veniturile anuale de la 28,3 miliarde de euro anul trecut la 60 de miliarde de euro în 2030. Compania dezvoltă un proiect care are potențialul de a dubla forța de muncă din apropierea sediului său central din Veldhoven, Olanda.

SUA: ASML stimulează industria semiconductorilor din China

Importanța strategică a mașinilor ASML a implicat compania în conflicte geopolitice, pe fondul tensiunilor comerciale din întreaga lume. Compania se confruntă cu restricții privind produsele pe care le poate vinde în China, una dintre cele mai mari piețe ale sale, ca urmare a încercărilor SUA de a controla industria cipurilor din Beijing.

Săptămâna trecută, o comisie a Camerei Reprezentanților din SUA a declarat că ASML, împreună cu alți producători de instrumente, stimulează industria semiconductorilor din China și sprijină armata acesteia. Comisia a solicitat controale mai stricte asupra vânzărilor.

ASML a declarat că vânzările sale nete în China au reprezentat 42% din totalul vânzărilor sale în al treilea trimestru, în creștere de la 27% în ultimele trei luni, ceea ce o face cea mai mare piață a companiei în această perioadă. ASML se pregătește, de asemenea, pentru perturbări cauzate de restricțiile impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare, necesare pentru producția sa.