De ce ne face AI-ul mai puțin creativi și cum putem schimba asta?

Inteligența artificială are potențialul de a deveni un adevărat partener creativ pentru cercetători. Aceasta este, de fapt, ideea cea mai vehiculată de către marile companii din domeniu. Chatbot-urile pot ajuta la generarea de idei noi, vizualizarea conceptelor în moduri neașteptate și explorarea informațiilor din domenii diferite. În realitate, folosirea greșită a AI poate duce exact la contrariu, informează prestigioasa revistă Nature.

Potrivit lui Brian Uzzi de la Kellogg School of Management, Illinois, cercetător cu peste 30 de ani de experiență în studiul creativității umane, problema apare atunci când oamenii cer AI să „gândească pentru ei” în loc să folosească botul ca instrument de ghidare. Mai exact, oamenii tind să cadă în capcana de a crede că AI-ul este mai inteligent decât ei și, astfel, explorează mai puține direcții și soluții.

Un partener, nu un generator pasiv de soluții

O metodă eficientă de folosire a AI a fost testată de Uzzi și colegii săi printr-un exercițiu numit „divergent association task (DAT)”. În carul testului, participanții au avut patru minute la dispoziție să ofere zece cuvinte cât mai diferite semantic între ele într-un timp limitat.

Este o sarcină mai dificilă decât pare la prima vedere, susține Brian Uzzi. Spre exemplu, dacă cineva se gândește la „regină”, tind să apară automat cuvinte asociate, precum „rege” sau „cavaler”, fenomen numit ancorarea gândirii. Mai mult, majoritatea participanților presupun că, dacă cer botului să realizeze testul, acesta îi va depăși. Totuși, cercetările arată că scorurile medii ale oamenilor și ale boțilorr sunt aproape identice

Experimentele au mai arătat că, atunci când cercetătorii au cerut botului un proces pentru a-și îmbunătăți performanța (de exemplu, să aleagă categorii diferite de cuvinte și apoi să selecteze câte un cuvânt din fiecare) creativitatea lor a crescut considerabil. Astfel, AI a devenit un partener care a stimulat gândirea, nu un generator pasiv de soluții.

Să cerem AI cum să gândim, nu ce să gândim

În urma acestui test, specialiștii au subliniat două aspecte principale. În primul rând, colaboratorii de succes nu își etalează propria inteligență, ci îi ajută pe ceilalți să-și descopere potențialul. Acest lucru reduce teama de judecată și creează baza psihologică pentru o colaborare de succes. Similar, un bot funcționează cel mai bine atunci când ajută cercetătorii să-și descopere propriul potențial, nu să-l înlocuiască.

În al doilea rând, ideile bune apar adesea din conectarea unor concepte provenind din domenii complet diferite. Iar AI poate facilita acest proces, și poate oferi cadrul logic și sugestiile inițiale care deschid noi perspective. Practic, atunci când cerem AI să ofere un proces de gândire, nu răspunsuri gata făcute, obținem un cadru flexibil care poate fi completat cu ideile și interpretările proprii.

În practică, acest mod de colaborare presupune să cerem AI cum să gândim, nu ce să gândim. Astfel, utilizatorii pot explora propriile idei, interpretări și abordări originale, fără a deveni dependenți de răspunsurile automate ale botului.