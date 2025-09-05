DeepSeek vrea să lanseze un nou agent AI până la finalul lui 2025 pentru a concura cu OpenAI

DeepSeek dezvoltă un nou model de inteligență artificială cu funcții avansate de tip „agent AI”, menit să concureze cu rivalii americani precum OpenAI. Potrivit unor surse apropiate companiei, sistemul va putea executa acțiuni complexe, în mai mulți pași, pe baza unor instrucțiuni minime din partea utilizatorului și va învăța să se perfecționeze pe baza experienței anterioare, relatează Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Fondatorul startup-ului din Hangzhou, Liang Wenfeng, își împinge echipa să lanseze software-ul în ultimul trimestru al acestui an, în contextul în care industria așteaptă succesorul lui R1 – platforma care, la începutul lui 2025, a surprins prin performanțe comparabile sau chiar superioare produselor OpenAI, la un cost de dezvoltare de doar câteva milioane de dolari.

Noua direcție confirmă tendința globală spre dezvoltarea de agenți AI, considerați următorul pas în evoluția tehnologiei. Astfel de sisteme, lansate deja în diverse forme de OpenAI, Anthropic sau Microsoft, promit să gestioneze sarcini complexe precum planificarea unei vacanțe sau scrierea și depanarea de cod software, nu doar să ofere răspunsuri scurte la întrebările utilizatorilor.

De la succesul R1, compania a publicat doar actualizări minore, în timp ce competitori din SUA și China au lansat serii de modele noi. Presa locală a explicat întârzierea lui R2 prin ambiția lui Liang de a livra un produs solid, dar și prin posibile dificultăți de antrenare și dezvoltare.

Spre deosebire de rivalii locali, DeepSeek a avut un ritm mai temperat, în timp ce Alibaba și Tencent au accelerat lansările de modele AI. Modelele Qwen de la Alibaba au devenit deja foarte populare pe piața chineză.

Obiectivul declarat al DeepSeek, dar și al întregii industrii, este de a construi sisteme autonome capabile să inițieze și să execute acțiuni reale cu o intervenție minimă din partea oamenilor. Totuși, în prezent, majoritatea agenților AI necesită încă o supraveghere atentă.