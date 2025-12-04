dark
Director Garanti BBVA: Utilizarea AI în muncă sporește șansele angajaților de a-și păstra jobul / Proiectele de transformare digitală reprezintă 20-30% din investițiile băncilor

4 decembrie 2025
Inteligență artificială
Tot mai multe proiecte din sectorul bancar sunt orientate către modernizare tehnologică, iar între 20% și 30% urmăresc o transformare digitală profundă, afirmă Șerban Negrescu, Director Transformare Digitală & Dezvoltare Produse la Garanti BBVA, pentru Profit.ro.

Deși serviciile online câștigă teren, el consideră că modelul hibrid, care combină interacțiunea digitală cu cea umană, va continua să fie preferat.

Negrescu a explicat că tehnologiile AI generative accelerează dezvoltarea proiectelor digitale. În total, aproximativ 70-80% dintre proiectele din piața bancară sunt dedicate digitalizării proceselor: migrarea operațiunilor din offline în online, automatizare, semnare electronică, arhivare digitală și procesarea documentelor.

Zonele cu cel mai mare potențial de automatizare sunt înrolarea clienților, creditarea digitală, analiza documentelor, monitorizarea tranzacțiilor și procesele derulate în timp real. În schimb, activitățile de strategie bancară și relaționare cu clienții sunt mai dificil de automatizat, subliniază el.

Un sondaj Eurostat arată că adopția tehnologiilor AI în companii (excluzând sectorul financiar) a crescut în UE de la 8% la 13,5% într-un an. Țările nordice depășesc 25%, iar România rămâne la coada clasamentului, cu o rată de doar 3,1%.

Negrescu consideră că angajații care vor integra AI în activitatea lor vor avea mai multe șanse să-și păstreze locul de muncă, în contextul schimbărilor tehnologice rapide. Totodată, el afirmă că sucursalele bancare nu vor dispărea, chiar dacă soluțiile digitale devin predominante.

