2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Donald Trump amenință cu sancțiuni pentru statele americane care adoptă reglementări privind AI

Daniel Simion
15 decembrie 2025
trump foloseste un smartphone
Sursa foto: Profimedia Images
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a declarat că va retrage o bună parte din finanțarea federală pentru statele ale căror legi de reglementare a inteligenței artificiale sunt considerate de administrația sa ca împiedicând dominația americană în acest domeniu tehnologic. Potrivit Reuters, Trump a declarat că 50 de regimuri de reglementare împiedică creșterea acestei industrii aflată la început.

Trump: AI este o tehnologie critică

Ordinul semnat de președinte titrează că, pentru a câștiga cursa inteligenței artificiale, „companiile americane din domeniul AI trebuie să fie libere să inoveze fără reglementări greoaie”. Totodată, actualul mozaic de regimuri de reglementare diferite face conformitatea mai dificilă, în special pentru start-up-uri, se mai stipulează în ordin.

Trump a adoptat inteligența artificială ca tehnologie critică, colaborând îndeaproape cu companiile americane pentru a stimula investițiile într-un sector în care și China a făcut progrese importante. Criticii se tem însă că dezvoltarea neîngrădită ar putea face americanii vulnerabili.

Ordinul reflectă, de asemenea, atacul mai amplu al administrației Trump împotriva eforturilor de combatere a discriminării, vizând state precum Colorado, care au încercat să împiedice integrarea limbajului discriminatoriu în modelele de inteligență artificială. Astfel de eforturi ar putea duce la „prejudecăți ideologice” și ar putea produce rezultate false.

Finanțarea federală este amenințată

Ordinul va oferi administrației Trump instrumente pentru a respinge cele mai „onerante” reglementări statale, a declarat David Sacks, consilierul Casei Albe pentru AI. Reprezentantul democrat Don Beyer, care coprezidează un grup bipartidic privind IA, a declarat că ordinul va anula reformele de siguranță adoptate de state și va crea „un mediu fără legi, de tipul Vestului Sălbatic, pentru companiile de inteligență artificială, care pune americanii în pericol”.

Principalii actori din domeniul AI, printre care producătorul ChatGPT OpenAI, compania-mamă a Google Alphabet și Meta Platforms, au declarat că guvernul central, și nu statele, ar trebui să reglementeze industria. Luna trecută, statul New York a devenit primul care a adoptat o lege care obligă comercianții online care utilizează „prețuri de supraveghere” să dezvăluie utilizarea algoritmilor și a datelor personale ale clienților.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

