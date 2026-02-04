Dosarele Epstein și pericolul deepfake / Când AI rescrie realitatea

Dezvăluirile din dosarele lui Jeffrey Epstein au expus legături reale, dar uneori vagi, între infractorul sexual american și personalități publice din întreaga lume. În ultimii ani însă, inteligența artificială (AI) a început să genereze imagini false, implicând în mod eronat în scandal persoane care nu au avut nicio legătură cu dosarul, avertizează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit grupului american de monitorizare a dezinformării NewsGuard, șapte astfel de imagini false au fost identificate doar pe platforma X (fost Twitter), acumulând împreună peste 21 de milioane de vizualizări. Printre persoanele implicate în mod fals se numără primarul democrat al New Yorkului, Zohran Mamdani, ilustrat alături de Epstein încă din copilărie. Unele imagini îl implică chiar pe animatorul radio Alex Jones, cunoscut pentru promovarea teoriilor conspirației, care a susținut că un chatbot AI al lui Elon Musk, Grok, ar fi autentificat fotografia.

NewsGuard explică însă că majoritatea acestor imagini au fost generate de AI și că unele aplicații, precum Gemini AI de la Google, pot detecta filigranele invizibile (SynthID) care marchează conținutul creat de computer. Cercetătorii avertizează de mult asupra limitărilor chatbot-urilor ca instrumente de verificare a faptelor.

Fenomenul se extinde și pe alte fronturi. Capturi de ecran false ale unor e-mailuri presupus trimise lui Epstein, atribuite de exemplu fostei guvernatoare republicane Nikki Haley, au circulat intens pe rețelele sociale, deși documentele oficiale publicate de Departamentul de Justiție american nu confirmă existența acestora. Alte imagini manipulau contextul unor fotografii autentice, cum ar fi o fotografie în care Epstein apare lângă Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene și câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, care a fost de fapt editată dintr-o fotografie a unui alt eveniment.

NewsGuard și fact-checkerii AFP avertizează că astfel de cazuri subliniază riscurile utilizării AI în generarea de conținut fals. Fenomenul nu este însă complet nou: anul trecut, prim-ministrul canadian Mark Carney a fost implicat în imagini trucate, prezentându-l alături de Epstein și Ghislaine Maxwell, partenera sa, acum în închisoare.

Aceste situații evidențiază modul în care tehnologia poate estompa granița dintre realitate și ficțiune, punând presiune pe instituțiile media și publicul larg să verifice autenticitatea informațiilor.