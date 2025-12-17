Două companii au în vedere implementarea de platforme de centre de date pregătite pentru AI în întreaga Europă

Vertiv și GreenScale colaborează pentru a livra în Europa platforme de centre de date integrate din fabrică. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, platformele vor fi proiectate pentru sarcini de lucru AI de nouă generație.

Vor fi utilizate GPU-uri Nvidia Brace Blackwell

Prin acest parteneriat, GreenScale va gestiona construcția și infrastructura centrului de date, iar Vertiv va furniza module de centre de date pregătite pentru inteligența artificială. Vertiv susține că vor fi utilizate GPU-uri Nvidia Grace Blackwell GB200/300 răcite cu lichid.

„Sarcinile de lucru AI necesită densitate și viteză. (…) Putem contribui la accelerarea implementării unei infrastructuri scalabile pentru AI, calculului de înaltă performanță (HPC) și computing-ului de mare densitate”, a declarat Vedran Brzic, vicepreședinte în cadrul Vertiv.

Compania susține că platforma lor suportă până la 200 kW per rack și include unități de distribuție a agentului de răcire cu un sistem de răcire pe lichid cu buclă dublă. Modulele sunt livrate construite din fabrică și pretestate, iar GreenScale va furniza servicii complete la nivel de amplasament, inclusiv integrarea în rețea, obținerea autorizațiilor, sisteme de monitorizare a bateriilor (BMS) și sisteme de securitate, precum și construcția de tip slab-down.