După ce a decimat traficul publicațiilor de știri cu AI Overviews, Google renunță și la abonamentele pe care le are la acestea / Prima victimă este Financial Times

Google renunță la abonamentul său la Financial Times și nu este singurul abonament media al companiei care va fi anulat, potrivit unor surse așe TechCrunch. Reducerile reflectă eforturile mai ample de reducere a costurilor ale gigantului din domeniul căutării, chiar dacă firma raportează performanțe financiare solide.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Google a implementat reduceri de costuri pe tot parcursul anului 2025, inclusiv eliminarea a 35% dintre managerii care supraveghează echipe de trei persoane sau mai puține și oferirea de programe de plecare voluntară în mai multe divizii începând din ianuarie. Directorul financiar Anat Ashkenazi a semnalat la sfârșitul anului trecut că firma va continua să promoveze reduceri de costuri, în ciuda faptului că Alphabet a raportat rezultate puternice în al doilea trimestru al anului 2025, cu venituri de 96,4 miliarde de dolari.

Tensiuni în creștere cu editorii de știri

Aceste reduceri pot economisi Google doar câteva mii de dolari; ele vin, de asemenea, în contextul în care Google se confruntă cu relații din ce în ce mai tensionate cu editorii de știri. Datele din august ale asociației profesionale Digital Content Next au arătat că traficul mediu de referință de la Google Search către editori a scăzut cu 10% între mai și iunie anul acesta, iar brandurile non-știri au înregistrat scăderi de 14%.

Conform datelor de la SimilarWeb, marile publicații, inclusiv CNN, Business Insider și HuffPost, au înregistrat scăderi și mai accentuate ale traficului (de 30%, 40% și, respectiv, 40%).

Editorii atribuie aceste scăderi în mare parte funcției AI Overviews a Google, care a redus clicurile către site-uri web externe cu până la 69% de la lansarea sa, potrivit Pew Research. În primăvara acestui an, Pew a analizat datele a 900 de adulți din SUA, dintre care șase din zece au efectuat cel puțin o căutare pe Google în martie 2025, care a generat un rezumat creat de inteligența artificială.

La un eveniment Fortune de la începutul acestei luni, CEO-ul celui mai mare editor digital și tipărit din SUA — Neil Vogel de la People Inc. — nu s-a sfiit să critice gigantul Google, numindu-l „un actor rău” și acuzându-l că folosește același bot pentru a examina site-urile web pentru motorul său de căutare, așa cum face pentru a-și susține funcțiile de inteligență artificială.

Într-un editorial separat, publicat în această vară, Jason Kint, CEO-ul Digital Content Next, a scris că prezentările generale ale inteligenței artificiale Google creează un mediu „zero-click”, în care „tot traficul se oprește la Google”.