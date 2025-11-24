Platforma românească eAWB anunță integrarea AI în aplicația sa de mobil / Expedierea coletelor va fi realizată în „sub două minute”

În perioada în care livrările de colete în România ating cote record, un marketplace de servicii de curierat lansează o aplicație alimentată de inteligența artificială. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, compania eAWB a lansat o aplicație mobilă cu AI, ce reduce expedierea coletelor la „sub două minute”.

Utilizatorii au acces la marile servicii de curierat

Lansarea aplicației mobile reprezintă o continuare a strategiei de digitalizare a procesului de expediere și de acces la servicii logistice integrate. Prin intermediul noii aplicații, companiile din orice domeniu și magazinele online pot trimite colete cu produsele comandate de clienți sau cadourile de sărbători în doar câteva minute, generând AWB-ul direct din telefon și alegând curierul preferat, la prețuri deja negociate.

Pentru utilizatorii care au nevoie de asistență în procesul de expediere, asistentul AI DANA răspunde la întrebări și în aplicația mobilă.

Radu Meteș, CEO și co-fondator al eAWB, susține că, în acest moment, 42% dintre comenzile de pe aplicație sunt realizate de pe un smartphone, ținta lor fiind să ajungă la două treimi din comenzi să fie realizate de pe mobil.

Creștere în traficul de colete în România

În 2024, traficul de colete din România a crescut cu 27%, ajungând la 335 milioane de trimiteri, aproximativ 18 colete pe locuitor pe an. Veniturile generate doar din segmentul de coletărie s-au ridicat la aproximativ 5 miliarde lei. Pentru prima dată, traficul de colete a depășit traficul de corespondență, conform datelor ANCOM citate de eAWB.

Investițiile în furnizarea de servicii poștale au depășit 500 milioane lei, în principal prin extinderea rețelelor de automate, care au ajuns la peste 8.200 de sisteme instalate la nivel național. Vârful comenzilor online are loc în perioada Black Friday – Crăciun, cu creșteri semnificative ale volumelor procesate de magazine și curieri. La nivel european, datele disponibile arată tendințe similare, cu vârfuri de activitate în lunile noiembrie și decembrie.