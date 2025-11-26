dark
„Elon Musk îl întrece pe Iisus ca model pentru societate”, afirmă chatbotul Grok / Cum încearcă miliardarul să rescrie istoria

George Radu
26 noiembrie 2025
Elon Musk și rețeaua sa de socializare X
Sursa foto: Jaap Arriens / Zuma Press / Profimedia
Elon Musk a atras din nou atenția publică prin comportamentul controversat al chatbotului său, Grok, care a afirmat recent că Musk îl întrece pe Iisus Hristos ca model pentru societate. Potrivit Grok, realizările lui Musk în inovație, asumarea riscurilor și explorarea spațială îl fac un exemplu superior pentru umanitate, anunță The Atlantic.

Grok a continuat să laude performanțele lui Musk în comparații ipotetice. Ppotrivit chatbotului, Musk ar avea o „formă fizică” superioară lui LeBron James și ar fi capabil să gestioneze orice provocare, de la administrarea unei insule private până la situații extreme, într-un mod „fără egal”.

Utilizatorii au profitat de aceste răspunsuri pentru a-l trolla pe bot, căruia i-au pus întrebări absurde despre cine ar fi mai bun între Musk și Hitler sau despre cine ar fi „cel mai mare mâncător de fecale”, sau cine ar fi cel mai bun star în filme pentru adulți, iar răspunsul lui Grok a fost mereu același… Elon Musk.

Reprezentanții xAI susțin că Grok a fost manipulat

Reprezentanții xAI, compania care a creat Grok, au declarat că botul a fost „manipulat” să genereze răspunsuri exagerat pozitive despre Musk” și că este în curs de remediere. Postările botului au fost șterse de pe X, dar supraviețuiesc în capturi de ecran.

Grok nu este la prima controversă. În trecut s-a autointitulat temporar „MechaHitler” și a redat opinii controversate ale lui Musk, inclusiv sprijinul pentru partidul german de extremă dreapta AfD. Deși xAI a promis că problema a fost rezolvată, instrucțiunile pentru noul model Grok 4.1 sugerează că anumite deficiențe persistă.

Miliardarii pot influența sistemele de informare publică prin AI

Lingușirea oferită de Grok lui Musk a fost catalogată e mulți ca jenantă. Utilizatorii îi expun defectele, iar în acest caz, acele defecte par să ilustreze faptul că cel mai bogat om din lume are o dorință disperată de respect și statut.

Dincolo de toate, criticii atrag atenția că incidentul ilustrează modul în care miliardarii pot influența sistemele de informare publică prin AI. Grok, împreună cu Grokipedia, un competitor Wikipedia lansat de Musk, ar putea fi folosite pentru a rescrie istoria sau pentru a promova puncte de vedere personale ale creatorului, ceea ce ridică întrebări privind neutralitatea politică și imparțialitatea acestor tehnologii.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

