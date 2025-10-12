dark
Elon Musk promite o revoluție în gaming prin intermediul AI / Experții din industrie rămân sceptici

George Radu
12 octombrie 2025
Elon Musk Grok
Sursa foto: Lionel BONAVENTURE / AFP / Profimedia
Elon Musk a stârnit recent reacții în industria jocurilor video prin anunțul că studioul său de inteligență artificială, XAI, va lansa un joc generat integral de AI până la sfârșitul anului 2026. Într-un mesaj publicat pe Twitter, Musk a prezentat imagini AI ale unui shooter militar inexistent, și a promis un „joc grozav” creat cu ajutorul tehnologiei sale Grok, anunță Kotaku.

Criticile nu au întârziat să apară. Michael Douse, directorul de publishing la Larian Studios, studioul care a dezvoltat Baldur’s Gate 3, a respins public ideea, și consideră promisiunea lui Musk nerealistă. Potrivit lui Douse, AI poate fi un instrument util în dezvoltarea jocurilor, însă nu poate înlocui viziunea creativă și leadership-ul necesare pentru a crea experiențe captivante.

Creativitatea și experiența rămân fundamentale

„Industria nu are nevoie de bucle de gameplay produse matematic sau antrenate psihologic, ci de expresii ale lumilor cu care oamenii se implică sau vor să se implice. AI nu va rezolva problema principală a industriei, care este lipsa de direcție și leadership”, a declarat Douse. „AI nu va rezolva problema principală a industriei, care este lipsa de direcție și leadership.

Deși Musk promite o revoluție în gaming prin AI, experții din industrie rămân sceptici. Baldur’s Gate 3, în schimb, continuă să fie un exemplu de succes, apreciat pentru gameplay-ul său complex și disponibil pe PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Mac și Linux.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

