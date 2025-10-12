Elon Musk promite o revoluție în gaming prin intermediul AI / Experții din industrie rămân sceptici

Elon Musk a stârnit recent reacții în industria jocurilor video prin anunțul că studioul său de inteligență artificială, XAI, va lansa un joc generat integral de AI până la sfârșitul anului 2026. Într-un mesaj publicat pe Twitter, Musk a prezentat imagini AI ale unui shooter militar inexistent, și a promis un „joc grozav” creat cu ajutorul tehnologiei sale Grok, anunță Kotaku.

Criticile nu au întârziat să apară. Michael Douse, directorul de publishing la Larian Studios, studioul care a dezvoltat Baldur’s Gate 3, a respins public ideea, și consideră promisiunea lui Musk nerealistă. Potrivit lui Douse, AI poate fi un instrument util în dezvoltarea jocurilor, însă nu poate înlocui viziunea creativă și leadership-ul necesare pentru a crea experiențe captivante.

Creativitatea și experiența rămân fundamentale

„Industria nu are nevoie de bucle de gameplay produse matematic sau antrenate psihologic, ci de expresii ale lumilor cu care oamenii se implică sau vor să se implice. AI nu va rezolva problema principală a industriei, care este lipsa de direcție și leadership", a declarat Douse.

Deși Musk promite o revoluție în gaming prin AI, experții din industrie rămân sceptici. Baldur’s Gate 3, în schimb, continuă să fie un exemplu de succes, apreciat pentru gameplay-ul său complex și disponibil pe PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Mac și Linux.