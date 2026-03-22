Elon Musk își duce mai departe ambițiile din zona inteligenței artificiale și a infrastructurii hardware, cu un proiect care ar putea schimba modul în care își aprovizionează propriile companii cu cipuri.

Este vorba despre „Terafab”, o viitoare fabrică de semiconductori care ar urma să fie construită în Austin și operată în comun de Tesla și SpaceX.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei prezentări organizate în centrul orașului Austin, în prezența guvernatorului Texasului, Greg Abbott. Nu este însă doar un proiect industrial clasic. Din contră, Musk îl vede ca pe o piesă esențială într-un puzzle mult mai mare: dezvoltarea accelerată a AI, a roboticii și a infrastructurii de calcul — inclusiv în spațiu.

„Ori construim Terafab, ori nu avem cipuri”

Planul începe, cel puțin pe hârtie, cu o unitate mai mică. Musk spune că va porni cu o „fabrică de tehnologie avansată”, capabilă să producă și să testeze „cipuri de orice tip”. Ulterior, aceasta ar urma să fie extinsă, conform Bloomberg.

Chiar dacă nu are experiență directă în producția de semiconductori, miliardarul argumentează că alternativa este și mai riscantă.

„Ritmul este mult mai lent decât ne-am dori. Ori construim Terafab, ori nu avem cipurile — iar noi avem nevoie de ele, așa că vom construi Terafab”, a declarat Elon Musk, subliniind frustrarea legată de ritmul actual al industriei.

În viziunea sa, cererea de cipuri — alimentată de AI și robotică — va depăși capacitatea actuală de producție, chiar dacă marile companii din domeniu își cresc investițiile.

Cipuri pentru Pământ, dar și pentru orbită

Ambițiile sunt, ca de obicei, pe măsură. Musk vorbește despre o capacitate de producție care să susțină între 100 și 200 gigawați de putere de calcul anual pe Pământ. În paralel, ar urma să fie dezvoltate și cipuri destinate infrastructurii spațiale, capabile — în timp — să susțină un terawatt.

Nu există, cel puțin deocamdată, un calendar clar. Nici pentru construcție, nici pentru momentul în care fabrica va deveni operațională la scară largă.

Totuși, Musk a menționat anterior că instalația ar putea produce cipuri pe tehnologie de 2 nanometri. Locația aleasă nu este întâmplătoare: proiectul ar urma să fie amplasat în apropierea sediului și a gigafabricii Tesla din Austin.

Un proiect rar într-o industrie extrem de dificilă

Ideea de a construi propriile fabrici de cipuri nu este una obișnuită, chiar și în contextul actual. Industria semiconductorilor este notoriu complexă și costisitoare. O astfel de investiție poate ajunge la zeci de miliarde de dolari și necesită ani de dezvoltare, plus acces la echipamente extrem de sofisticate.

Cu toate acestea, temerile privind un posibil deficit de cipuri — în special de memorie — devin tot mai frecvente, pe fondul „boom-ului” AI.

În prezent, Tesla lucrează deja cu furnizori majori precum TSMC și Micron Technology, dar Musk spune că nici aceștia nu vor putea acoperi complet cererea viitoare.

Două tipuri de cipuri și rolul xAI

Fabrica „Terafab” ar urma să producă două categorii principale de cipuri.

Prima este destinată aplicațiilor de tip „edge” și inferență — practic, pentru vehiculele Tesla, robotaxiuri și robotul umanoid Optimus. A doua categorie vizează cipuri de mare putere, concepute pentru aplicații spațiale.

Acestea ar urma să fie utilizate în principal de xAI, companie care a fost achiziționată de SpaceX în februarie și care funcționează acum ca subsidiară integrală.

Centre de date AI în spațiu

În paralel, Musk a prezentat și un concept de satelit pentru centre de date AI. Un prototip „mini” ar avea o capacitate de aproximativ 100 kilowați, însă versiunile viitoare ar putea ajunge în zona megawaților.

Planul este ambițios: SpaceX a solicitat deja autorizație pentru lansarea a până la un milion de astfel de sateliți pe orbită.

„Ne așteptăm ca viitorii sateliți să ajungă probabil în zona megawaților”, a spus Musk.

IPO-ul SpaceX și miza financiară

Finanțarea acestor proiecte — în special a centrelor de date din spațiu — este strâns legată de listarea SpaceX. Compania ar putea atrage până la 50 de miliarde de dolari într-un IPO considerat deja unul dintre cele mai mari din istorie, cu o evaluare estimată la peste 1,75 trilioane de dolari.

O viziune care merge dincolo de Pământ

Ca de obicei, Musk nu s-a limitat la planuri imediate. A vorbit și despre lansarea sateliților direct de pe Lună, folosind un „mass driver”.

„Viitorul pe care vreau să-l văd: să trăim suficient de mult încât să vedem un «mass driver» pe Lună, pentru că va fi absolut spectaculos”, a spus Elon Musk.

Tesla, SpaceX și xAI – un ecosistem tot mai integrat

În spatele acestui proiect se conturează tot mai clar o strategie comună între Tesla, SpaceX și xAI.

Tesla colaborează deja cu xAI la proiecte precum Digital Optimus (cunoscut intern și ca Macrohard), furnizează baterii Megapack pentru infrastructura AI și a început să integreze chatbotul Grok în unele vehicule.

În ianuarie, compania a anunțat și o investiție de 2 miliarde de dolari în xAI, alături de un acord mai amplu de colaborare.

În acest context, „Terafab” nu este doar o fabrică. Este, mai degrabă, fundația hardware pentru tot ceea ce Musk vrea să construiască în următorii ani — de la mașini autonome și roboți umanoizi, până la centre de date care funcționează pe orbită.