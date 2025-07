EXCLUSIV INTERVIU Două modele ChatGPT, dezvoltate pentru profesori / Alexandru Dan: Facem cursuri cu profesorii pentru a ajuta elevii / Există unelte care nu au fost adoptate din cauza costurilor

Copiii sunt deja pregătiți pentru educația digitală, deoarece ei folosesc deja unelte precum ChatGPT sau Google Gemini, dar acestea „au și riscuri majore”, a declarat Alexandru Dan, CEO al Triumvirate Labs, o companie din domeniul inteligenței artificiale, într-un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Întrebat care consideră că sunt principalele obstacole în adoptarea educației digitale la scară largă în România, Alexandru Dan este de părere că există multe unelte care să îi ajute pe profesori și pe elevi, dar acestea nu au fost adoptate din cauza costurilor, care ar trebui suportate de Ministerul Educației și Cercetării și de școli.

Totodată, el este de părere că uneltele de inteligență artificială sunt deja folosite de copii, dar prezintă „riscuri destul de mari”. De aceea, Dan a lăsat cariera din mediul de afaceri, și ia parte la sesiuni de formare cu profesorii, pentru ca aceștia să ajute elevii să înțeleagă care sunt pericolele din mediul digital. CEO-ul Triumvirate Labs mai este de părere că fiecare elev ar trebui să aibă un asistent AI personalizat, care să creeze materiale specifice pentru materiile la care fiecare elev e deficitar.

Acesta a fost prezent la Congresul Incubatorul Civic Digital (ICD), o sesiune de formare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar din toată țara. Organizat de Școala de Valori și ICD, acest congres are la bază tehnologia educației, dar și creșterea rezilienței în învățământul românesc.

Redăm, în continuare, interviul cu Alexandru Dan, speaker la Congresul ICD:

Daniel Simion: Care considerați că sunt principalele obstacole în adoptarea la scară largă a educației digitale în România?

Alexandru Dan: „Cred că astăzi există foarte multe tool-uri care sunt folosite în general în business, și ChatGPT, Gemini, tool-uri care generează imagini, dar în educație încă n-au reușit să fie adoptate. Și în primul rând pentru că au și costuri. Dacă le folosim în mod gratuit, au anumite limitări, și atunci cred că și Ministerul Educației și școlile ar trebui să se gândească cum ar putea să plătească pentru aceste tool sau să facă niște programe cu companiile”.

Daniel Simion: Cum credeți că se poziționează România la nivel european din punct de vedere al educației digitale?

Alexandru Dan: „Cred că, în România, copiii sunt deja pregătiți, cumva, au avut acces foarte mult în mediu digital, pe rețelele sociale și știu, că și copiii mei folosesc destul de des aceste tool-uri, dar care au riscuri destul de mari. De asta facem aceste cursuri cu profesorii, ca să ajute elevii să înțeleagă care sunt problemele și pericolele din mediul digital. Deci, eu cred că există o adopție a digitalizării în România în general și în educație, dar cred că sunt foarte multe pericole și este mai e mult de lucru să ajutăm copiii”.

Daniel Simion: Care a fost momentul în carieră în care ați trecut din zona de business la zona de educație?

Alexandru Dan: „Eu am făcut educație toată viața, primul job pe care l-am avut a fost de profesor de informatică la Liceul «Tudor Vianu» și apoi am condus echipele de development ale eMAG. Am cochetat toată viața cu educația, și acum fac acest lucru în mod voluntar. De exemplu, aici pregătesc 150 de profesori, predau și la ASE. Salariile sunt mult mai mici decât în mediul enterprise, dar asta a fost cumva iubirea vieții mele pentru educație, și am încercat să ajut cât am putut de mult”.

Daniel Simion: Că tot spuneați că sunteți și profesor la ASE, care considerați că sunt cele mai relevante competențe digitale și civice pe care tinerii trebuie să le dezvolte pentru o cât mai bună desfășurare a activităților în mediul online?

Alexandru Dan: „Cred că e foarte important exact ce predăm noi aici, cu cultura asta digitală, dar conectată cu valorile democratice. De exemplu, cum trebuie să acționăm în mediul online și cum să promovăm valorile democratice, să respectăm ceilalți oameni. Aceste două lucruri cred că se leagă între ele și cred că e important să înțelegem care sunt valorile de mondcație și cum le aplicăm în viață și în mediul online”.

Daniel Simion: Privind spre viitor, ce inovații în tehnologie credeți că vor avea cel mai mare impact în domeniul educației digitale?

Alexandru Dan: „Cred că asistenții AI vor avea un impact deosebit, cum este ChatGPT, dar care va fi construit special pentru fiecare elev. E ca și cum am avea fiecare asistentul nostru, care ne înțelege golurile în educație și creează, practic, materiale speciale pentru fiecare dintre noi să învățăm, dar nu numai pentru elevi, cât și pentru adulți. Pentru că noi învățăm toată viața, facem cursuri online, dar la un moment vom avea acest asistent care va înțelege foarte bine nevoile noastre, și se va adapta. Va crea cursuri specializate, cum e Duolingo, dar cu AI, care nu va fi folosit doar să înveți limbi străine. Vei învăța programare, istorie, geografie, economie, management, exact orice ai nevoie”.

Daniel Simion: Puteți să ne spuneți o descoperire științifică pe care ați vrea-o să o facă inteligența artificială în timpul vieții dumneavoastră?

Alexandru Dan: „Eu cred că îmi trăiesc visul din copilărie pentru că citeam cărți SF, diverse romane și acolo erau divers diverse tool-uri și ași asistenți AI. Trăiesc, zilele astea, toate această revoluție tehnologică a AI-ului, și cred că vom avea un AI super inteligent în timpul vieții noastre, ceea ce va avea de impact”.

Alexandru Dan are 15 ani de experiență în AI și este dezvoltator de soluții bazate pe inteligență artificială. Acesta a coordonat echipa de dezvoltare a eMAG, unde a creat unelte pentru automatizarea a mai multe procese, precum și targetarea și portretizarea clienților. În momentul de față, este profesor în AI la Academia de Studii Economice.

Două modele de ChatGPT, dezvoltate pentru profesori

În prima zi a congresului, ICD a prezentat două modele de GPT care să fie în ajutorul educatorilor. Primul dintre ele este „Digital Citizenship Education Teacher Assistant”, care oferă profesorilor „îndrumare specializată, idei și consiliere pentru proiectarea activităților educaționale axate pe educația cetățeniei digitale.”

Acest asistent poate ajuta profesorul să conceapă anumite idei de activități care să îi țină în priză pe cei mici, bazându-se pe cadrul de reglementare european de competențe pentru cultură democratică. În astfel de activități, elevii pot învăța despre valorile democrației printre altele, dar și despre drepturile și libertățile omului.

Cel de-al doilea instrument AI este un „Asistent pentru managementul democratic al școlii”. Aceasta este o unealtă administrativă, care poate ușura munca personalului administrativ din școli. Spre exemplu, poate ajuta la crearea unei adrese de e-mail unde elevii și părinții pot să își spună, în mod anonim, opiniile despre ce îi deranjează în cadrul școlii.