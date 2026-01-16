Gemini face pasul spre „inteligenţa personală”: Chatbotul AI de la Google va putea corela date despre utilizatori din Gmail, căutări online, YouTube și fotografii

Google extinde capabilităţile chatbotului său Gemini printr-o funcţie nouă, denumită „Personal Intelligence”, care permite utilizatorilor să conecteze aplicaţii precum Gmail, Google Photos, Google Search şi istoricul YouTube pentru a primi răspunsuri adaptate pe baza datelor din propriul cont.

Compania a mai testat anterior forme de personalizare – în 2023, când produsul se numea Bard, Gemini putea deja să acceseze anumite servicii Google – însă noua funcţie duce integrarea mai departe. Diferenţa majoră este că modelul poate „raţiona” peste datele din cont, fără ca utilizatorul să îi indice explicit aplicaţia din care să caute informaţii.

Potrivit Google, această funcţionalitate este alimentată de modelele Gemini 3 şi permite extragerea automată de detalii din e-mailuri, fotografii sau istoricul de căutare, dacă acest lucru este relevant pentru solicitarea utilizatorului, notează The Verge.

Josh Woodward, vicepreşedinte al aplicaţiei Gemini, Google Labs şi AI Studio, a oferit un exemplu despre modul de funcţionare:

„De exemplu, aveam nevoie de anvelope noi pentru minivanul nostru Honda din 2019, acum două săptămâni. Stând la coadă la service, mi-am dat seama că nu știam dimensiunea anvelopelor. Am întrebat Gemini. În zilele noastre, orice chatbot poate găsi aceste specificații, dar Gemini a mers mai departe. A sugerat opțiuni diferite: una pentru condus zilnic și alta pentru condiții all-weather, făcând referire la excursiile noastre de familie în Oklahoma, găsite în Google Photos. Apoi a extras frumos evaluări și prețuri pentru fiecare. Când am ajuns la tejghea, aveam nevoie de numărul de înmatriculare. În loc să îl caut sau să îmi pierd locul la coadă ca să mă întorc la parcare, am întrebat Gemini. A scos numărul de șapte cifre dintr-o poză din Photos și m-a ajutat și să identific versiunea exactă a mașinii, căutând în Gmail. Și gata, totul era rezolvat”.

Oficialul Google avertizează însă că funcţia ar putea genera şi probleme. Woodward spune că, deşi Personal Intelligence a fost testată „extensiv” pentru a „minimiza greșelile”, utilizatorii se pot confrunta cu „răspunsuri inexacte” sau cu „supra-personalizare”, în care modelul face legături între subiecte fără legătură. Pot apărea şi dificultăţi de „timing sau nuanță”, mai ales în contexte sensibile precum schimbările de relaţii sau interesele personale.

Funcţia este opţională, iar utilizatorii pot decide ce aplicaţii să conecteze la Gemini. Potrivit lui Woodward, Google a introdus „guardrails” pentru „subiecte sensibile” şi afirmă că Gemini „încearcă să evite să facă presupuneri proactive” despre date precum starea de sănătate, dar va discuta aceste informaţii dacă utilizatorul le solicită explicit.

Totodată, Woodward precizează că Gemini „nu se antrenează direct” pe inboxul Gmail sau pe biblioteca Google Photos a utilizatorului, însă modelul este antrenat pe „informații limitate”, precum „prompturile specifice din Gemini și răspunsurile modelului”.

Personal Intelligence este lansată iniţial în versiune beta, doar în SUA, pentru abonaţi „eligibili” la Google AI Pro şi AI Ultra şi exclusiv pentru conturi personale Google. Compania spune că intenţionează să extindă funcţia în alte ţări şi, ulterior, şi în varianta gratuită a Gemini, urmând ca aceasta să ajungă „curând” şi în AI Mode din Search.