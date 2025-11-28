Giganții tech chinezi au găsit o soluție creativă pentru a continua să aibă acces la tehnologia Nvidia.

Marile companii de tehnologie din China au găsit o cale de a ocoli restricțiile impuse de Statele Unite asupra accesului la cipurile avansate Nvidia:mută locul de antrenament al modelelor lor de inteligență artificială în afara granițelor țării.

Potrivit Reuters, companii precum Alibaba și ByteDance își antrenează cele mai noi modele lingvistice mari în centre de date situate în Asia de Sud-Est, evitând astfel măsurile americane destinate să limiteze progresul Chinei în domeniul tehnologiei avansate.

Impactul restricțiilor americane asupra cipului H20

Surse apropiate situației indică o creștere constantă a activităților de antrenament în locații offshore, în special după ce administrația americană a restricționat vânzările cipului H20 în aprilie 2025. Companiile chineze apelează la contracte de închiriere pentru centre de date operate de entități non-chineze pentru a avea acces la hardware-ul necesar.

DeepSeek – excepția care confirmă regula

DeepSeek reprezintă o excepție notabilă în această strategie. Compania, care a reușit să acumuleze un stoc semnificativ de cipuri Nvidia înainte de intrarea în vigoare a interdicțiilor de export, continuă să-și antreneze modelele pe teritoriul Chinei. Mai mult, DeepSeek colaborează cu producători autohtoni de cipuri, conduși de gigantul Huawei, pentru a dezvolta următoarea generație de procesoare AI chinezești.

Lipsa reacțiilor oficiale

Contactate de Reuters, companiile Alibaba, ByteDance, DeepSeek și Huawei nu au oferit comentarii cu privire la aceste informații. Nvidia, producătorul de cipuri în cauză, a refuzat de asemenea să comenteze situația.

Această dezvoltare subliniază tensiunile continue din domeniul tehnologic între SUA și China și creativitatea cu care companiile chineze caută să mențină ritmul inovației în cursa globală pentru supremația în inteligența artificială.