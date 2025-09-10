Google detaliază în premieră limitele de utilizare zilnică ale Gemini

Până de curând, nu era clar care erau limitele de utilizare impuse pentru Gemini la diferitele niveluri. Din fericire, Google a actualizat în sfârșit articolul din Centrul de ajutor, detaliind „Limitele și upgrade-urile aplicațiilor Gemini pentru abonații Google AI”, relatează The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Au dispărut descriptorii inutili precum „acces limitat” sau afirmații vagi precum „este posibil ca, uneori, să trebuiască să limităm numărul de solicitări și conversații pe care le puteți avea sau cât de mult puteți utiliza anumite funcții într-un anumit interval de timp”. În schimb, este specificat clar că puteți beneficia de până la cinci prompturi pe zi cu Gemini 2.5 Pro pe un cont gratuit, 100 cu un plan AI Pro sau 500 cu AI Ultra.

Conturile gratuite sunt, de asemenea, limitate la cinci rapoarte Deep Research și 100 de imagini generate pe zi. Dacă aveți nevoie să creați mai mult de 100 de imagini generate de AI într-o zi, trecerea la un cont Pro sau Ultra vă va oferi 1.000 de imagini. Puteți consulta detaliile complete aici.