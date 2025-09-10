dark
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Google detaliază în premieră limitele de utilizare zilnică ale Gemini

Ștefan Munteanu
10 septembrie 2025
Modelul AI Gemini de la Google
Sursa foto: Didem Mente / AFP / Profimedia
Până de curând, nu era clar care erau limitele de utilizare impuse pentru Gemini la diferitele niveluri. Din fericire, Google a actualizat în sfârșit articolul din Centrul de ajutor, detaliind „Limitele și upgrade-urile aplicațiilor Gemini pentru abonații Google AI”, relatează The Verge.

Au dispărut descriptorii inutili precum „acces limitat” sau afirmații vagi precum „este posibil ca, uneori, să trebuiască să limităm numărul de solicitări și conversații pe care le puteți avea sau cât de mult puteți utiliza anumite funcții într-un anumit interval de timp”. În schimb, este specificat clar că puteți beneficia de până la cinci prompturi pe zi cu Gemini 2.5 Pro pe un cont gratuit, 100 cu un plan AI Pro sau 500 cu AI Ultra.

Conturile gratuite sunt, de asemenea, limitate la cinci rapoarte Deep Research și 100 de imagini generate pe zi. Dacă aveți nevoie să creați mai mult de 100 de imagini generate de AI într-o zi, trecerea la un cont Pro sau Ultra vă va oferi 1.000 de imagini. Puteți consulta detaliile complete aici.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

