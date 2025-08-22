Google extinde AI Mode la nivel global și adaugă noi funcții agentice și personalizate

Google a anunțat o extindere globală a AI Mode, funcția sa care permite utilizatorilor să pună întrebări complexe și să solicite informații suplimentare pentru a aprofunda un subiect direct în cadrul funcției de căutare, relatează TechCrunch.

Gigantul tehnologic introduce, de asemenea, noi funcții agentice și personalizate.

Ca parte a extinderii, Google introduce AI Mode în 180 de țări noi, în limba engleză. Până acum, acesta era disponibil doar pentru utilizatorii din SUA, Marea Britanie și India. Google intenționează să introducă în curând această funcție în mai multe limbi și regiuni.

În ceea ce privește noile funcții agentice, utilizatorii pot folosi acum AI Mode pentru a găsi rezervări la restaurante, iar în viitor vor putea găsi programări la servicii locale și bilete la evenimente. Utilizatorii pot solicita rezervări pentru cină pe baza mai multor preferințe, cum ar fi numărul de persoane, data, ora, locația și specificul preferat. AI Mode va căuta apoi pe diferite platforme de rezervări pentru a găsi disponibilitatea în timp real a restaurantelor care corespund cererii. Apoi afișează o listă selectată de opțiuni din care se poate alege.

Această nouă funcție este disponibilă pentru abonații Google AI Ultra din SUA prin intermediul experimentului „Funcții agentice în AI Mode” din Labs, divizia experimentală a Google. (Ultra este cel mai scump abonament Google, la 249,99 de dolari pe lună.)

Google afirmă că utilizatorii din SUA care participă la experimentul AI Mode vor vedea acum și rezultate de căutare personalizate în funcție de preferințele și interesele lor individuale. Gigantul tehnologic începe cu subiecte legate de restaurante pentru această funcție.

De exemplu, dacă cineva caută „Am doar o oră, am nevoie de un loc unde să iau prânzul rapid, aveți sugestii?”, AI Mode va utiliza conversațiile anterioare ale utilizatorului, împreună cu locurile pe care le-a căutat sau pe care a dat clic în Search și Maps, pentru a oferi sugestii mai relevante. Astfel, dacă AI Mode deduce că vă place mâncarea italiană și locurile cu terasă, veți obține rezultate care vă sugerează opțiuni în conformitate cu aceste preferințe.

Google menționează că utilizatorii își pot ajusta setările de personalizare în contul Google.

În plus, AI Mode permite acum utilizatorilor să partajeze și să colaboreze cu alții. Un nou buton „Partajare” permite utilizatorilor să trimită un răspuns din AI Mode altor persoane, permițându-le să se alăture conversației. Google spune că acest lucru ar putea fi util în cazurile în care trebuie să colaborați cu altcineva, cum ar fi planificarea unei călătorii sau a unei petreceri de aniversare.