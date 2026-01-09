Google introduce funcții AI extinse în Gmail, cu un nou „AI Inbox” și căutare în limbaj natural

Google a anunțat lansarea unui set amplu de funcții bazate pe inteligență artificială pentru Gmail, menite să îmbunătățească modul în care utilizatorii gestionează corespondența electronică. Printre noutăți se numără o filă dedicată numită „AI Inbox”, prezentări generale generate de AI în funcția de căutare și un instrument de corectare a textelor denumit „Proofread”, potrivit TechCrunch.

O parte dintre aceste funcții vor fi disponibile inițial pentru utilizatori selectați sau pentru abonații la planurile Google AI Pro și Ultra, însă Google a anunțat și extinderea unor instrumente AI către toți utilizatorii Gmail.

AI Inbox: o nouă vizualizare pentru prioritizarea mesajelor

Noua filă „AI Inbox” oferă o imagine de ansamblu personalizată asupra sarcinilor și mesajelor importante. Aceasta este împărțită în două secțiuni principale: „Suggested to-dos” și „Topics to catch up on”.

În secțiunea „Suggested to-dos”, utilizatorii vor vedea rezumate ale mesajelor care necesită acțiune, precum facturi scadente, programări medicale sau alte obligații urgente. A doua secțiune, „Topics to catch up on”, grupează actualizări din inbox în categorii tematice, precum „Finanțe” sau „Achiziții”, cu mesaje de tipul „Comanda a fost livrată” sau „Extrasul de cont este disponibil”.

Potrivit vicepreședintelui Blake Barnes, responsabil de produs la Google, această funcționalitate oferă o modalitate proactivă de a gestiona corespondența, fără a elimina însă inboxul clasic, care va rămâne disponibil și poate fi activat sau dezactivat oricând.

Funcția AI Inbox este lansată inițial pentru un grup restrâns de testeri, urmând să fie extinsă către publicul larg în lunile următoare.

Căutare în limbaj natural cu AI Overviews

O altă noutate este integrarea „AI Overviews” în căutarea din Gmail. Utilizatorii pot formula întrebări în limbaj natural, iar Gmail va afișa un rezumat generat de AI pe baza mesajelor din inbox.

De exemplu, o interogare precum „Cine mi-a trimis oferta pentru renovarea băii anul trecut?” va genera un răspuns care extrage informațiile relevante direct din emailuri. Google precizează că aceste prezentări se bazează exclusiv pe conținutul inboxului utilizatorului și nu sunt antrenate pe date personale.

Funcția este disponibilă pentru abonații Google AI Pro și Ultra.

„Proofread”, alternativa Google la serviciile de corectare

Google a lansat și funcția „Proofread”, concepută pentru a ajuta utilizatorii să-și îmbunătățească textele. Instrumentul analizează schițele de email și oferă sugestii pentru claritate, concizie, structură și folosirea diatezei active, într-un mod similar serviciilor precum Grammarly.

Această funcție este disponibilă, de asemenea, pentru utilizatorii planurilor Google AI Pro și Ultra.

Extinderea funcțiilor AI către toți utilizatorii

Pe lângă aceste noutăți, Google a anunțat că mai multe funcții bazate pe AI – anterior disponibile doar pentru abonați – sunt acum accesibile tuturor utilizatorilor Gmail. Printre acestea se numără „Help Me Write”, care permite compunerea unui email pornind de la un prompt, AI Overviews pentru firele lungi de conversații și „Suggested Replies”, care generează răspunsuri adaptate contextului și tonului discuției.

Compania subliniază că toate funcțiile AI sunt opționale și că datele personale sunt procesate într-un mediu izolat, fără a fi folosite pentru antrenarea modelelor sale de bază.