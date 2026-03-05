Google inaugurează joi un nou centru dedicat inteligenței artificiale la Berlin, proiect care face parte din planurile mai ample ale Germaniei de a-și consolida poziția în domeniul tehnologiilor digitale și de a reduce decalajul față de Statele Unite și China în sectorul inteligenței artificiale.

Noul centru este inclus într-un program de investiții de aproximativ 5,5 miliarde de euro anunțat de companie pentru dezvoltarea infrastructurii digitale în Germania, plan prezentat în noiembrie și axat în mare parte pe extinderea rețelei de centre de date, scrie AFP, citată de Agerpres.

Compania nu a oferit detalii precise despre locația exactă sau dimensiunea facilității, însă Ministerul Federal pentru Digitalizare și Transport a precizat că noul hub va reuni activități de dezvoltare în inteligență artificială, servicii de cloud computing și infrastructură pentru stocarea datelor. În același timp, centrul ar urma să includă un spațiu destinat colaborării dintre startup-uri, institute de cercetare și industrie.

Germania încearcă să recupereze terenul pierdut

Autoritățile germane încearcă să accelereze investițiile în infrastructura digitală într-un moment în care cea mai mare economie a Europei este considerată în urmă față de alte puteri tehnologice.

„Provocările sunt enorme”, a declarat Janis Hecker, reprezentant al Bitkom, federația industriei digitale din Germania. Potrivit acestuia, țara a rămas în urmă în sectorul digital în ultimele decenii, iar recuperarea diferenței necesită investiții masive în infrastructură și capacitate de calcul.

Vicecancelarul german Lars Klingbeil a subliniat recent importanța relansării leadershipului tehnologic al țării. „Îmi doresc ca leadershipul tehnologic să devină din nou inima modelului nostru economic”, a afirmat el la începutul lunii februarie, la inaugurarea unei uzine de inteligență artificială realizate printr-un parteneriat între Deutsche Telekom și producătorul de cipuri Nvidia.

În ultimele luni au fost anunțate mai multe investiții majore în infrastructură digitală. Printre acestea se numără și proiectul grupului de retail Schwarz Group, care intenționează să investească aproximativ 11 miliarde de euro într-un mare centru de date ce ar urma să fie construit în apropiere de Berlin.

Inteligența artificială, miză economică majoră

Astfel de infrastructuri sunt esențiale pentru dezvoltarea și utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale, deoarece oferă puterea de calcul și capacitatea de stocare necesare pentru antrenarea și rularea modelelor AI.

Potrivit unui studiu realizat de Institut der deutschen Wirtschaft și citat de publicația Handelsblatt, utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale ar putea genera în Germania o valoare economică suplimentară de aproximativ 440 de miliarde de euro până în 2034.

Cu toate acestea, unii experți avertizează că investițiile publice rămân limitate. Conform estimărilor Bitkom, doar aproximativ o miime din bugetul federal propus pentru 2026 este alocată direct dezvoltării inteligenței artificiale, iar o parte relativ mică din programele de modernizare a infrastructurii naționale este destinată tehnologiilor avansate.

Întrebări privind dependența tehnologică

În acest context, investițiile companiilor americane sunt considerate importante pentru ecosistemul tehnologic german, însă ele ridică și întrebări legate de dependența Europei de infrastructura și tehnologiile dezvoltate în afara continentului.

Chiar și în proiectele în care giganții americani nu sunt parteneri direcți, aceștia rămân adesea esențiali în lanțul tehnologic, fie prin infrastructura cloud, fie prin componente hardware, precum procesoarele dezvoltate de Nvidia.

La un summit privind suveranitatea tehnologică organizat în noiembrie, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au pledat pentru o „preferință europeană” în dezvoltarea companiilor tehnologice locale.

„Suveranitatea nu înseamnă autarhie, ci mai degrabă capacitatea de a acționa strategic”, a declarat Barbara Engels, cercetător la Institutul IW din Köln, care consideră totuși că investițiile companiilor internaționale pot ajuta Europa să își dezvolte propriile capacități tehnologice.

Europa ar putea miza pe aplicații industriale

Unii specialiști cred că Europa ar trebui să adopte o strategie diferită față de cea a Statelor Unite sau a Chinei.

Antonio Krüger, directorul German Research Center for Artificial Intelligence, consideră că încercarea de a concura direct cu aceste țări în dezvoltarea modelelor lingvistice uriașe ar putea fi dificilă.

În schimb, Europa ar putea valorifica un avantaj important: cantitatea mare de date industriale generate de companiile din sectorul manufacturier.

Aceste date ar putea fi folosite pentru dezvoltarea unor modele de inteligență artificială mai mici, specializate, capabile să rezolve sarcini specifice în fabrici, logistică sau administrație.

„În acest domeniu, cursa este pe deplin deschisă”, a spus Krüger.