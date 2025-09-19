Google introduce Gemini în Chrome, pe măsură ce browserele cu inteligență artificială doresc să devină mainstream

Google adaugă mai multe funcții noi de inteligență artificială în Chrome, cel mai popular browser din lume. Cea mai vizibilă schimbare este un nou buton în Chrome care lansează chatbotul Gemini, dar există și noi instrumente pentru căutare, cercetare și răspuns la întrebări cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit TechCrunch.

Google are în pregătire și alte instrumente „agentice” de control al cursorului pentru Chrome.

Modul Gemini în Chrome pentru browserul web utilizează AI generativ pentru a răspunde la întrebări despre conținutul pe care îl vedeți pe pagina web, precum și pentru a sintetiza informații din mai multe file deschise. Gemini în Chrome a fost lansat pentru prima dată pentru abonații plătitori ai Google în luna mai. Funcțiile axate pe AI sunt acum disponibile pentru toți utilizatorii de desktop din SUA care navighează în limba engleză; acestea vor apărea într-o actualizare a browserului.

Chatbotul Gemini al Google va fi disponibil în Chrome pentru toți utilizatorii și nu va mai fi necesar un abonament Google One pentru a-l accesa, potrivit companiei. Utilizatorii vor trebui să fie conectați la un cont Google în Chrome pentru a accesa funcțiile. Chatbotul va fi disponibil pe desktopurile Mac și Windows pentru utilizatorii din SUA. Este deja disponibil pe Android și va fi disponibil „în curând” și pentru utilizatorii iOS. Acesta va fi asociat cu o versiune îmbunătățită a modului AI al companiei, care va fi disponibil pe tot parcursul experienței de navigare pentru a găsi informații și răspunsuri.

Compania extinde accesul la modul AI, lansat inițial ca opțiune în cadrul funcției de căutare, prin care utilizatorii vor putea obține o prezentare generală AI a practic oricărei pagini web pe care o vizitează. De menționat că există același risc de a obține informații eronate la fel cum a fost observat în rezultatele căutării la rezumatele AI.

De asemenea, pot pune întrebări specifice contextului despre conținutul paginii, care pot fi efectuate prin intermediul Omnibox, unde utilizatorii ar introduce altfel o interogare de căutare sau o adresă web.

Gemini poate acum funcționa pe mai multe file, permițând utilizatorilor să compare și să rezume rapid informații de pe mai multe site-uri web. De exemplu, puteți să vă planificați zborul, hotelul și vacanța în mai multe file și să lucrați cu Gemini pentru a vă organiza călătoria.

Gemini va putea în curând să recupereze paginile web pe care le-ați vizitat anterior, facilitând revenirea la sesiunile de navigare anterioare fără a fi nevoie să căutați în istoricul browserului. Asta înseamnă că veți putea întreba ceva de genul „Pe ce site am văzut biroul din lemn de nuc săptămâna trecută?” sau „Care era blogul pe care l-am citit despre cumpărăturile pentru începerea școlii?”.

În plus, Google lansează o integrare mai profundă între Gemini în Chrome și alte aplicații Google, precum Calendar, YouTube și Maps. Google afirmă că acest lucru le va permite utilizatorilor să facă lucruri precum programarea întâlnirilor, vizualizarea detaliilor locației și multe altele, fără a fi nevoiți să părăsească pagina pe care se află. De exemplu, dacă încercați să găsiți un anumit moment dintr-un videoclip YouTube, puteți cere Gemini să vă ducă acolo.

Google menționează că asistentul AI va putea îndeplini sarcini plictisitoare, cum ar fi rezervarea unei programări la coafor sau comandarea produselor alimentare săptămânale. Gemini va naviga către site, va adăuga produse în coșul dvs. și vă va permite să efectuați acțiunea finală, finalizând comanda cu opțiunea dvs. de plată.

Google afirmă că noile capacități agentice vor fi disponibile în Chrome în următoarele luni.

Google introduce, de asemenea, AI Mode, funcția sa avansată de căutare, direct în bara de adrese Chrome.

Cu AI Mode, utilizatorii pot pune întrebări complexe cu întrebări suplimentare pentru a aprofunda subiectele. De exemplu, în loc să căutați „cea mai bună saltea”, puteți tasta „Dorm pe o parte și am ocazional dureri de spate, creați-mi un tabel comparativ cu diferitele tipuri de saltele” direct în bara de adrese. De acolo, puteți pune întrebări suplimentare și continua căutarea cu întrebări precum „Cât de durabile sunt de obicei saltelele din spumă cu memorie?”

De asemenea, bara de adrese va include și posibilitatea de a pune întrebări despre pagina pe care vă aflați. Chrome poate acum să sugereze întrebări relevante pe baza contextului paginii pentru a începe căutarea în bara de adrese. Google spune că utilizatorii vor primi o prezentare generală utilă a AI și opțiunea de a pune întrebări suplimentare cu ajutorul modului AI.

Google spune că Chrome va putea în curând să utilizeze modelul Gemini Nano pentru a detecta și proteja împotriva escrocheriilor, cum ar fi alertele false de virus și cadourile frauduloase. Aceste escrocherii imită adesea mărci de încredere și utilizează AI generativ pentru a crea tentative de phishing convingătoare, notează Google.

Google a anunțat, de asemenea, că utilizează AI pentru a ajuta utilizatorii să repare parolele compromise cu un singur clic pe site-urile acceptate, precum Coursera, Spotify, Duolingo, H&M și altele. Dacă Chrome vă avertizează că parola dvs. a fost expusă într-o breșă de date, puteți să îi permiteți să creeze și să salveze una nouă pentru dvs.

Potrivit companiei, agentul Gemini poate funcționa în fundal în timp ce utilizatorul continuă să navigheze pe web. De asemenea, a afirmat că agenții se vor opri înainte de a finaliza orice sarcină „cu risc ridicat”, cum ar fi efectuarea unei achiziții sau trimiterea unui e-mail, astfel încât utilizatorul să poată revizui și face modificări înainte de a o finaliza.

Alte companii, în special OpenAI, au anunțat, de asemenea, navigarea prin agenți, deși recenziile privind această funcție au fost mixte. Agentul ChatGPT al OpenAI este, de asemenea, blocat în spatele unui paywall de 20 de dolari pe lună. Este prea devreme pentru a spune dacă agentul Gemini va face parte din suita de funcții gratuite disponibile pentru toți utilizatorii sau va ajunge să fie o ofertă premium care va necesita un abonament sau o taxă. Dar agentul Gemini al Google vine cu câteva avantaje pe care OpenAI nu le are, inclusiv faptul că este nativ pentru browserul în care funcționează, Chrome.