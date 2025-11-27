Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca îşi consolidează colaborările internaţionale în domeniul inteligenţei artificiale (AI), demers în cadrul căruia universitatea clujeană a primit vizita directorului Google Research, Dr. Yossi Matias, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin UBB Student i-Lab şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), a găzduit luni, 24 noiembrie 2025, vizita oficială a Dr. Yossi Matias, lider recunoscut la nivel internaţional pentru contribuţiile sale majore în dezvoltarea inteligenţei artificiale, învăţării automate, algoritmilor la scară largă şi aplicaţiilor AI cu impact social. (…) Discuţiile au vizat direcţiile de digitalizare, dezvoltarea cercetării aplicate, integrarea infrastructurilor AI în activitatea universitară şi oportunităţile de colaborare internaţională”, se arată într-un comunicat transmis, joi, de UBB.

Potrivit sursei citate, în timpul întâlnirii, Dr. Yossi Matias a prezentat viziunea Google Research privind folosirea responsabilă a inteligenţei artificiale şi a subliniat importanţa rolului universităţilor în accelerarea adoptării inovaţiei în societate. Totodată, acesta a evidenţiat modul în care AI poate sprijini cadrele didactice prin automatizare şi poate oferi studenţilor experienţe de învăţare adaptate nevoilor fiecăruia.

„Suntem onoraţi să primim la UBB vizita Dr. Yossi Matias şi să consolidăm colaborarea cu un lider global al tehnologiei, precum Google Research. Inteligenţa artificială schimbă fundamental modul în care oamenii învaţă, predau şi colaborează. Pentru UBB, această transformare vine şi cu o oportunitate strategică, aceea de a integra responsabil şi creativ AI în programele noastre de studiu, astfel încât educaţia să rămână profund umană, dar susţinută de tehnologii de vârf. Colaborarea cu lideri internaţionali precum Google Research confirmă direcţia deja asumată a universităţii noastre: construirea unui viitor bazat pe inovaţie şi progres tehnologic”, a declarat, rectorul UBB, prof. univ. dr. Adrian Petruşel, citat în comunicat.

Întâlnirea de la rectorat a fost urmată de o serie de activităţi organizate de UBB Student i-Lab şi FSEGA, inclusiv o prelegere susţinută în faţa unei audienţe de peste 500 de participanţi şi mai multe sesiuni de dialog cu mediul academic, autorităţi publice, companii şi startup-uri.

„Vizita Dr. Yossi Matias a confirmat poziţia Universităţii Babeş-Bolyai ca partener strategic în domeniul cercetării şi inovării şi ca instituţie deschisă către dialog cu lideri globali în AI. Evenimentul a creat premisele unor colaborări viitoare în domenii precum educaţia asistată de AI, dezvoltarea infrastructurilor de date, accelerarea cercetării aplicate şi sprijinirea ecosistemului antreprenorial”, mai arată sursa citată.