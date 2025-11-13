dark
OpenAI lansează GPT-5.1 cu două modele și personalități noi pentru ChatGPT

Redacția TechRider
13 noiembrie 2025
Variantele inițiale ale dispozitivului AI la care lucrează OpenAI și io, compania lui Jony Ive, dezvăluite de documente depuse la tribunal
Hand holding smartphone with ChatGPT and OpenAI text (52917312010)” by Jernej Furman from Slovenia is licensed under CC BY 2.0
Primul update al celei de-a cincea serii a modelului lingvistic care stă la baza ChatGPT vine cu o personalitate îmbunătăţită, conform producătorului, transmite News.ro.

La doar trei luni după inaugurarea GPT-5, este lansată versiunea cu numărul 5.1, care este compusă din două variante GPT-5.1 Instant şi GPT-5.1 Thinking.

Conform companiei, GPT-5.1 Instant este „mai cald, mai inteligent şi mai bun la urmărirea instrucţiunilor” decât predecesorul său.

De cealaltă parte, GPT-5.1 Thinking va fi „mai uşor de înţeles, mai rapid la sarcinile simple şi mai persistent în rezolvarea celor complexe”.

ChatGPT va alege automat modelul care poate răspunde mai bine, în funcţie de particularităţile întrebărilor primite de la utilizatori.

Cele două versiuni de GPT-5.1 vor deveni disponibile în cursul acestei săptămâni, în vreme ce GPT-5 va mai putea fi folosit vreme de trei luni înainte de a fi retras.

Cu aceeaşi ocazie, OpenAI extinde lista personalităţilor folosite de ChatGPT. Aceasta include acum personalităţi precum Profesional, Prietenos, Sincer, Excentric, Eficient, Tocilar şi Cinic.

ChatGPT a trecut recent de 800 de milioane de utilizatori, iar OpenAI a lansat un browser web, numit Atlas, bazat pe acesta.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

