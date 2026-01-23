Harta globală a adoptării inteligenței artificiale: România, pe locul 63 / Infrastructură AI puternică în SUA, dar adopție moderată

România se află pe locul 63 la nivel mondial în ceea ce privește rata de adoptare a inteligenței artificiale, cu un procent de 16,2% din populație care utilizează tehnologii bazate pe AI, potrivit raportului „Global AI Adoption in 2025”, publicat de Microsoft.

Adoptarea inteligenței artificiale (IA) continuă să crească la nivel global, însă ritmul diferă semnificativ de la o țară la alta. În a doua jumătate a anului 2025, aproximativ 16,1% din populația globală aflată la vârsta de muncă a utilizat cel puțin o dată tehnologii de inteligență artificială. Deși procentul indică un potențial considerabil de extindere, datele arată diferențe regionale pronunțate.

La nivel agregat, rata medie de adoptare a IA este de 24,7% în țările din nordul globului, comparativ cu 14,1% în sudul globului. Totodată, anumite state se evidențiază ca excepții regionale, în special Emiratele Arabe Unite și Singapore.

Emiratele Arabe Unite, lider global

Microsoft a analizat utilizarea inteligenței artificiale în 147 de țări, estimând ponderea populației active care a folosit IA cel puțin o dată în a doua jumătate a anului 2025, precum și variația față de prima jumătate a anului.

Cu o rată de adoptare de 64,0%, Emiratele Arabe Unite ocupă primul loc la nivel mondial și se numără totodată printre statele cu cea mai rapidă creștere în utilizarea tehnologiilor IA. Potrivit raportului, utilizarea inteligenței artificiale în serviciile publice din EAU a început încă înainte de lansarea ChatGPT, fiind susținută de cadre de guvernanță stabilite în 2017, în cadrul strategiei naționale de IA, care vizează nouă sectoare-cheie.

Singapore și nordul Europei, primele poziții în clasament

Pe locul al doilea la nivel global se situează Singapore, unde 60,9% din populație utilizează tehnologii de inteligență artificială. Statul asiatic a investit timpuriu în infrastructură, cercetare și dezvoltare în domeniul IA, potrivit analizei Microsoft.

În Europa, Norvegia este lider regional și ocupă locul al treilea la nivel global, cu o rată de adoptare de 46,4%. Urmează Irlanda (44,6%) și Franța (44,0%), state cu ecosisteme tehnologice bine dezvoltate.

Infrastructură puternică în SUA, dar adopție moderată

Deși Statele Unite sunt considerate lider mondial în infrastructura IA și în dezvoltarea modelelor de inteligență artificială de ultimă generație, rata de adoptare în rândul populației este de 28,3%, ceea ce plasează țara pe locul 24 în clasamentul global.

Raportul indică un nivel relativ scăzut de încredere în tehnologiile IA în rândul populației americane. Conform Edelman Trust Barometer, doar 32,0% dintre cetățenii SUA declară că au încredere în inteligența artificială, comparativ cu 67,0% în Emiratele Arabe Unite.

La polul opus se află Cambodgia, cu o rată de adoptare de 5,1%, cea mai scăzută dintre țările analizate. Deși se observă unele progrese, raportul subliniază că investițiile limitate și infrastructura insuficient dezvoltată continuă să reprezinte obstacole majore în calea unei utilizări mai largi a inteligenței artificiale.