Adoptarea inteligenței artificiale oferă organizațiilor un avantaj competitiv important, însă extinderea rapidă a acestor tehnologii generează și riscuri crescute de securitate cibernetică. În acest context, investițiile în formarea angajaților devin esențiale, alături de implementarea soluțiilor software, potrivit unui comunicat transmis de ICDL România, citat de Economedia.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Organizația atrage atenția că, începând cu 2026, securitatea informatică nu mai poate fi tratată exclusiv ca o responsabilitate a departamentelor IT, ci reprezintă o condiție critică pentru funcționarea și stabilitatea economică a companiilor. Tehnologiile bazate pe AI contribuie la eficientizarea proceselor, dar pot fi utilizate în egală măsură de atacatori pentru a lansa campanii automatizate, scalabile și tot mai greu de detectat, inclusiv atacuri de tip phishing generate de AI sau deepfake-uri.

Factorul uman, principala vulnerabilitate

Potrivit ICDL România, peste 80% dintre incidentele de securitate cibernetică au la bază erori umane, în pofida investițiilor semnificative în soluții tehnologice de protecție. Organizația subliniază că vulnerabilitatea majoră nu este reprezentată de lipsa tehnologiei, ci de nivelul insuficient de pregătire al utilizatorilor.

În lipsa unor reguli clare, angajații pot utiliza instrumente de inteligență artificială fără a înțelege pe deplin riscurile asociate, ceea ce poate expune organizațiile la breșe de securitate. În acest context, securitatea cibernetică devine o competență transversală, necesară tuturor angajaților, nu doar specialiștilor IT.

ICDL România susține că reziliența unei organizații nu constă în evitarea completă a atacurilor, ci în capacitatea de a răspunde rapid și corect atunci când acestea apar.

Recomandări pentru companii într-un context dominat de AI

Pentru a face față provocărilor generate de utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale, ICDL România recomandă companiilor să adopte o abordare integrată a securității cibernetice. Printre principalele măsuri indicate se numără:

integrarea securității cibernetice în strategia generală de business;

investiția constantă în dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților;

stabilirea unor reguli clare privind utilizarea instrumentelor AI;

evaluarea periodică a nivelului de competență digitală;

promovarea unei culturi organizaționale axate pe responsabilitate și prevenție.

Recent, ICDL România a lansat, în parteneriat cu Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), platforma GhidAI.ro, destinată sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii în procesul de alfabetizare digitală și adoptare responsabilă a inteligenței artificiale.