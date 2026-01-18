Inteligența artificială ca partener de reflecție / Cât de sigur e să ceri sfaturi personale unui chatbot

Tot mai multe persoane apelează la chatboturi bazate pe inteligență artificială (AI) pentru recomandări legate de obiective personale, motivație sau evoluție emoțională. În acest context, AI-ul poate fi văzut ca un „life coach” disponibil non-stop, capabil să ofere planuri, sugestii și mesaje de încurajare.

Conform datelor OpenAI din 2025, utilizatorii folosesc chatboturile nu doar pentru sarcini practice, ci și pentru orientare personală, iar aceste sisteme sunt percepute tot mai frecvent ca „consilieri”, nu doar ca instrumente tehnice, notează The Guardian.

Cercetătoarea Zainab Iftikhar, de la Universitatea Brown, subliniază că AI-ul nu este nici benefic, nici dăunător în mod intrinsec pentru dezvoltarea personală, dar poate facilita primul pas spre auto-reflecție pentru persoanele blocate sau copleșite. AI-ul poate organiza idei neclare și poate sintetiza gândurile exprimate anterior, fiind util și în conturarea unui plan de acțiune concret.

Profesorul Ziang Xiao de la Johns Hopkins University explică că aceste sisteme pot structura informațiile oferite de utilizator și contura o imagine coerentă a priorităților și intențiilor sale.

Totuși, specialiștii avertizează asupra riscurilor. Modelele lingvistice sunt antrenate pe texte create de oameni și pot reproduce valori și presupuneri culturale dominante, în special occidentale, legate de succes, relații sau fericire. Potrivit lui Iftikhar, AI-ul poate propune ținte prea generale sau conforme normelor sociale, ignorând ceea ce contează cu adevărat pentru individ.

Un alt risc este tendința AI-ului de a confirma opiniile utilizatorului, creând un efect de „bulevard” de confirmare a propriilor idei. Modelele optimizate să fie agreabile pot deveni excesiv de conforme, chiar dacă opiniile utilizatorului nu sunt realiste. OpenAI a recunoscut în 2025 ajustarea unui update care făcea ChatGPT prea „complimentar” în răspunsuri.

Experții recomandă folosirea AI-ului ca instrument de reflecție, nu ca autoritate infailibilă. Printre sfaturi se numără verificarea obstacolelor și a planurilor alternative, monitorizarea progresului și evaluarea atentă a fiecărei sugestii pentru a determina dacă se potrivește cu realitatea utilizatorului. Psihologul Emily Balcetis recomandă folosirea AI-ului pentru anticiparea provocărilor, nu doar pentru ordonarea pașilor de urmat.