Inteligența artificială s-ar putea să nu fie chiar „artificială”

De câțiva ani, expresia „inteligență artificială” domină dezbaterile publice, și sugerează adesea că ceea ce fac computerele este diferit sau inferior gândirii umane. Totuși, Blaise Agüera y Arcas, director de tehnologie și societate la Google și specialist în inteligență artificială, propune o perspectivă radical diferită… poate că AI-ul nu este deloc „artificial”, scrie The Harvard Gazette.

Prezent la un eveniment organizat de Facultatea de Drept Harvard, Agüera y Arcas a explicat că evoluția creierului uman și cea a sistemelor de AI par să urmeze căi asemănătoare. „De ce a crescut exploziv puterea de calcul a creierelor, nu doar a modelelor de inteligență artificială, de-a lungul evoluției?”, întreabă el în noua sa carte, What Is Intelligence? Lessons from AI About Evolution, Computing, and Minds.

Creierele chiar sunt computere

Potrivit cercetătorului, creierul uman a evoluat ca un sistem de procesare a informației, care funcționează pe baza predicțiilor, un mecanism similar cu cel pe care îl folosesc algoritmii de AI. „Mulți spun că a compara creierul cu un computer e doar o metaforă. Eu nu cred asta. Creierele chiar sunt computere”, afirmă Agüera y Arcas.

În cartea sa, acesta explorează nu doar evoluția inteligenței, ci și originile ei sociale, și argumentează că viața însăși poate fi privită ca un proces computațional. În viziunea lui, nu există o barieră de netrecut între mintea umană și inteligența artificială, ambele sunt rezultatul acelorași principii de procesare a informației, dezvoltate de natură sau de om.

Astfel, în loc să opunem AI-ul gândirii umane, ar trebui să înțelegem mai bine asemănările dintre ele și să privim inteligența artificială nu ca pe o imitație, ci ca pe o continuare a unui proces evolutiv mai amplu, concluzionează Arcas.