dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Inteligența artificială s-ar putea să nu fie chiar „artificială”

George Radu
1 octombrie 2025
Inteligență artificială
Sursa foto: Freepik
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

De câțiva ani, expresia „inteligență artificială” domină dezbaterile publice, și sugerează adesea că ceea ce fac computerele este diferit sau inferior gândirii umane. Totuși, Blaise Agüera y Arcas, director de tehnologie și societate la Google și specialist în inteligență artificială, propune o perspectivă radical diferită… poate că AI-ul nu este deloc „artificial”, scrie The Harvard Gazette.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Prezent la un eveniment organizat de Facultatea de Drept Harvard, Agüera y Arcas a explicat că evoluția creierului uman și cea a sistemelor de AI par să urmeze căi asemănătoare. „De ce a crescut exploziv puterea de calcul a creierelor, nu doar a modelelor de inteligență artificială, de-a lungul evoluției?”, întreabă el în noua sa carte, What Is Intelligence? Lessons from AI About Evolution, Computing, and Minds.

Creierele chiar sunt computere

Potrivit cercetătorului, creierul uman a evoluat ca un sistem de procesare a informației, care funcționează pe baza predicțiilor, un mecanism similar cu cel pe care îl folosesc algoritmii de AI. „Mulți spun că a compara creierul cu un computer e doar o metaforă. Eu nu cred asta. Creierele chiar sunt computere”, afirmă Agüera y Arcas.

În cartea sa, acesta explorează nu doar evoluția inteligenței, ci și originile ei sociale, și argumentează că viața însăși poate fi privită ca un proces computațional. În viziunea lui, nu există o barieră de netrecut între mintea umană și inteligența artificială, ambele sunt rezultatul acelorași principii de procesare a informației, dezvoltate de natură sau de om.

Astfel, în loc să opunem AI-ul gândirii umane, ar trebui să înțelegem mai bine asemănările dintre ele și să privim inteligența artificială nu ca pe o imitație, ci ca pe o continuare a unui proces evolutiv mai amplu, concluzionează Arcas.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...