Investiția de 100 de miliarde de dolari a Nvidia în OpenAI ridică semne de întrebare privind concurența

Parteneriatul de 100 de miliarde de dolari dintre Nvidia, liderul mondial pe piața cipurilor pentru inteligență artificială, și OpenAI, compania din spatele ChatGPT, a atras atenția experților în dreptul concurenței și a stârnit îngrijorări privind posibile efecte anticoncurențiale, transmite Reuters.

Nvidia deține peste jumătate din piața globală a GPU-urilor care alimentează centrele de date și modelele de inteligență artificială. Poziția sa dominantă, combinată cu o investiție uriașă în OpenAI, ridică întrebări legate de tratamentul pe care compania îl va aplica altor clienți și rivali ai OpenAI. „Acest lucru ridică probleme antitrust semnificative”, a declarat Andre Barlow, avocat specializat în dreptul concurenței la Doyle, Barlow & Mazard.

Barlow a subliniat că, deși administrația președintelui Donald Trump are o abordare pro-business și a eliminat barierele care ar fi încetinit dezvoltarea AI, protejarea competiției prin măsuri antitrust rămâne o parte a planului de guvernare. „Întrebarea este dacă agențiile văd această investiție ca fiind un factor de creștere sau ca ceva care ar putea încetini dezvoltarea AI”, a adăugat acesta.

Rebecca Haw Allensworth, profesoară de drept antitrust la Universitatea Vanderbilt, a atras la rândul său atenția că relația financiară dintre cele două companii ar putea afecta piața. „Sunt interesați financiar de succesul reciproc. Asta creează un stimulent pentru Nvidia să nu vândă cipuri – sau să nu vândă în aceleași condiții – altor rivali ai OpenAI”, a explicat Allensworth.

Un purtător de cuvânt al Nvidia a răspuns că investiția nu va schimba modul în care compania își tratează clienții. „Vom continua să tratăm fiecare client ca fiind prioritar, indiferent dacă avem sau nu participații”, a declarat acesta. OpenAI nu a oferit deocamdată comentarii.

Concentrarea clienților Nvidia este deja ridicată: cei mai mari doi cumpărători au reprezentat 23% și respectiv 16% din veniturile companiei în al doilea trimestru din acest an, potrivit rapoartelor financiare.

Potrivit lui Sarah Kreps, directoare a Tech Policy Institute de la Cornell University, amploarea acordului demonstrează nivelul costurilor implicate în dezvoltarea de inteligență artificială de ultimă generație. „Costul cipurilor, al centrelor de date și al energiei a împins industria spre un număr restrâns de companii capabile să finanțeze proiecte la o asemenea scară”, a spus Kreps.

În timpul administrației Joe Biden, autoritățile americane – Departamentul de Justiție și Comisia Federală pentru Comerț – au avertizat asupra riscurilor ca giganții tehnologici să folosească dimensiunea și resursele lor pentru a domina un domeniu aflat încă la început.

Sub administrația Trump, cazurile existente împotriva companiilor Big Tech au continuat, iar Gail Slater, șefa diviziei antitrust din DOJ, a subliniat recent că aplicarea legislației „trebuie să se concentreze pe prevenirea comportamentelor de excludere privind resursele necesare pentru a construi sisteme și produse AI competitive”. Ea a adăugat că „dinamica competitivă a fiecărui strat din ecosistemul AI și modul în care acestea se interconectează, cu accent pe comportamentele de excludere care blochează accesul la resurse esențiale și canale de distribuție, sunt domenii legitime pentru investigații antitrust”.

Acordul dintre Nvidia și OpenAI, care prevede atât o investiție masivă, cât și achiziția a milioane de cipuri, marchează o etapă semnificativă în consolidarea industriei AI, dar și un moment de intensă atenție din partea autorităților de reglementare și a experților în concurență.